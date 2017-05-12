這家德國旅館 竟是北韓賺錢金雞母

「柏林城市青年旅舍」（City Hostel Berlin）背後的主人竟然是北韓政府，靠著他賺了不少租金。(圖片取自nytimes)

「柏林城市青年旅舍」(The City Hostel Berlin)在德國因為便宜，成為許多想省荷包的旅客的最愛，乍看和一般便宜青旅沒什麼不同，而且距離一些景點只有短短的步行距離，成為了一個熱門的住宿選擇，但誰都沒想到這家旅館背後的主人經北韓政府，每年都靠著這家旅館賺取租金。

這家旅館所在地曾是東柏林共產黨的活動所在地，位於柏林中心地帶的黃金位置，讓城市旅館受到背包客和學生群體的歡迎。在過去十年間，它每月為金氏政府賺取幾萬歐元的收入。據傳這是前東德共產政府多年前送給北韓的「禮物」，現仍屬於金氏政權所有。這棟建築物旁就是北韓大使館，朝鮮的國旗飄揚在外，在德國街頭顯得有點詭異。

北韓政府雖然不負責經營，但每年都靠該建物內的青年旅社和會議廳大賺租金。據了解這間青旅的老闆其實是土耳其人，他每月支付北韓當局3.8萬歐元（4.1萬美元）。

來這住宿的旅客絕對不會知道，他們付的錢間接「資助」了北韓金正恩政權。但是現在，聯合國針對北韓核試的制裁之下，這間旅館面臨關閉。隨著北韓不斷核試和國際關係惡化，英國、德國政府正加強掃蕩和北韓政權有生意往來的企業。

(中時電子報)