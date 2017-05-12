綠島人權藝術季 「再見 火燒島」追憶白色恐怖真相

藝術家也是政治受難者陳武鎮前輩介紹創作理念。（文化部所屬國家人權博物館籌備處提供）

文化部所屬國家人權博物館籌備處為紀念1951年5月17日首批登上「火燒島」的政治受難者前輩們，而舉辦的「2017綠島人權藝術季」活動，今(12)日假臺北市長官邸藝文咖啡辦理啟動記者會。邀請政治受難者蔡焜霖、陳文質、陳武鎮等前輩，家屬吳文惠、郭家瑜、公共電視集團陳郁秀董事長、國史館吳密察館長共同出席，記者會也搶先觀看由吳文惠與人从眾創作体共同演出的《綠島百合》精彩片段，和來賓們一起見證這段人權迫害的歷史真相。

國家人權博物館籌備處王主任逸群首先向政治受難者及家屬致意，他在致詞中表示，官邸經過多年的修復，忠實保存不義遺址的歷史風貌。籌備處每年舉辦的517藝術季活動，藉由戲劇演出，讓年輕人體會大時代下悲劇，啟發人權教育。受難者陳武鎮前輩的木雕，對比判決書無情的文字，若不是親身經歷，誰能創作出極具衝擊力的視覺藝術。王主任提到，當我們觀賞故事的背後，其實是段不能遺忘的歷史。他特別感念今年初剛過世的政治受難者陳孟和前輩，他長期致力於綠島新生訓導處歷史場景復原工作，是綠島園區目前展示的重要基石。同時也謝謝許多政治受難者、家屬、白色恐怖歷史學者與文史工作者無私的奉獻與耕耘下，使綠島園區的展示內容能不斷更新。文化部鄭麗君部長也大力支持景美、綠島園區保存歷史記憶的工作，期加速軟體資料的蒐集與展示，以發揮轉型正義的果效。

吳文慧與人从眾創作体共同演出綠島百合。（文化部所屬國家人權博物館籌備處提供）

吳文慧女士為政治受難者吳逸民（1929－2015）之女在致詞時表示，1952年，父親就讀臺大商學系時，因「民主自治同盟歐振隆等案」，在祖父吳三連市長住所「臺北市官邸」被捕，判刑10年，感訓3年。吳女士今日站在父親被捕受難之地，心情格外激動。父親在出獄後絕口不提往事，她在看到父親的口述歷史後，才瞭解父親的所經歷的白色恐怖，希望這一切都能成為往前的力量。

陳郁秀女士接著分享戒嚴時期帶著周歲的孩子，拉個兩個女兒，千里迢迢去生教所面會受難者盧修一前輩的辛酸經歷，她表示藝術季的活動，可以透過多元創作，轉化成再生的力量。

郭家瑜是政治受難者郭廷亮（1921－1991）之子，郭廷亮前輩因「孫立人案」，遭判無期徒刑，在綠島服刑。1975年蔣介石過世，減刑為15年，但仍遭監管33年，留置綠島養鹿。父親手下沒有一兵一卒，雖受酷刑嚴逼，仍為了國家始終緘默。郭家瑜在四歲時，隨被捕的父母親坐牢，父親在綠島刑期屆滿後，也曾去綠島探望被留置監管的父親郭廷亮。他的妹妹郭自強近年來查閱父親的檔案資料，一心想為父親郭廷亮的冤案平反，希望政府能落實轉型正義的工作。

政治受難者藝術家陳武鎮前輩致詞時表示，獨裁者眼中的反對者是「巨惡」，是獨裁者虛構恫嚇自己也恫嚇人民的手段。這些年來，他以巨惡為創作靈感，以屬於加害者或受害者的「判決書」及「加重刑期」、「槍決可以」的批示簽呈，刻印在頭顱、手和腳，宛如槍下的冤魂控訴著虛擬的巨惡。

至1987年解嚴，國防部綠島感訓監獄裁撤，部分禁錮長達37年的政治受難者才離開。自蔡英文總統上任後，便積極推動「轉型正義」，期能揭開真相到真正的和解。這系列活動的重點，期望讓所有人民一起瞭解過去白色恐怖歷史，面對過去，才能一起走向未來。

籌備處所舉辦「2017綠島人權藝術季」即秉持著轉型正義的精神，由靜態的「從『虛擬巨惡』到『判決書』—陳武鎮木雕展」及「夢回泰源．又見綠洲山莊—歷史文物展」二項特展，還原當時的歷史時空背景，在藝術家的手中感受到千迴百轉的心境；結合了戲劇、音樂、舞蹈、劇場……等不同的藝術形式，以更多元的方式，傳講這段發生在臺灣的歷史印記，使這段人權迫害的歷史，永遠銘記於人民心中！

受難者郭廷亮之子吳家瑜致詞。（文化部所屬國家人權博物館籌備處提供）

【2017年綠島人權藝術季活動資訊】

Ø 綠島百合 / 音樂·戲劇

5/17 16:00~17:30 綠洲山莊戶外籃球場

Ø 從「虛擬巨惡」到「判決書」 / 陳武鎮木雕展

5/17~7/30 8:00~17:30 綠洲山莊戒護中心

Ø 夢回泰源．又見綠洲山莊 / 歷史文物展

5/17~7/30 8:00~17:30 綠洲山莊禮堂

(中時電子報)