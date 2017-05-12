天氣悶熱高溫35度 北東午後防雷陣雨

今天由於偏南風影響下，午後山區及北部、東半部地區仍有局部雷陣雨。(本報系資料照)

今天（１２日）白天天氣悶熱，各地高溫都在３２度以上，大臺北及中南部更有３４、３５度，戶外活動請注意水分補充和防曬以預防中暑；而今天由於偏南風影響下，午後山區及北部、東半部地區仍有局部雷陣雨，隨著鋒面逐漸靠近，大環境漸轉不穩定，晚間西半部地區降雨也機率稍增，請大家留意天氣變化，並攜帶雨具備用。

根據中央氣象局資料顯示，主要鋒面雨帶將在深夜以後來到臺灣上空，帶來陣雨或雷雨的天氣，屆時雨區將由西往東逐漸遍及全臺，以中部以北及東北部降雨最為明顯，請留意局部大雨和氣象局發布的天氣警特報以及相關訊息。

另外，受鋒面影響，今晚起至週六（１３日）金馬地區易有低雲或局部霧影響能見度，計畫搭機往返的朋友請留意機場航班資訊。

空氣品質方面，今天全臺各地為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)