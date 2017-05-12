全球軍力排名榜揭曉 台灣19名

2017年全球軍力排名榜揭曉，美國繼續位居全球首位，俄國為第2，中國排第3位，台灣則排名第19。(圖片取自globalfirepower)

強化國防武力似乎是當前全球國家的施政要務，Global Firepower網站日前公布2017年全球軍力排名榜揭曉，美國繼續位居全球首位，俄國為第2，中國排第3位，台灣則排名第19。

該網站納入地面武力、海上武力、空中武力、人力、資源等50多項因素評比，評比126個國家的戰力，以零分為完美，愈低分戰力愈強，美國得分為0.0891排名為第1，俄羅斯是0.0963排名第2，中國則為0.0977排名第3。

第4至10位依次是印度、法國、英國、日本、土耳其、德國及義大利，南韓排第11，台灣第19，泰國排21，北韓則排23。

(中時電子報)