大多數美國人不贊同川普開除前FBI局長柯米
美國媒體NBC新聞做的線上民調顯示，多數美國人認為美國總統川普(Donald Trump)開除前FBI局長柯米(James Comey)並不恰當，並且降低他們對政府公正調查俄羅斯介入美國去年總統大選的信心。
這個該新聞網在5月10日至11日、訪問3,746人做的民調顯示，只有38%的受訪者認為川普開除柯米有理，其他54%的人認為這並不恰當。這些數據幾乎和蓋洛普公司(Gallup)最新的川普支持度民調相仿，川普的支持度下跌至38%，不滿他的比率則上升到55%。
就美國政府對俄羅斯介入大選的調查而言，55%的受訪者認為柯米遭開除，會使得他們對政府能否公正調查俄羅斯失去信心，另外36%認為這反而讓他們信心增加。
雖然白宮一直堅稱川普開除柯米不是因為他處理俄羅斯調查的關係，但46%受訪者還是這麼認為，只有24%受訪者認為這跟柯米處理前國務卿、前民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)的電郵有關，另外22%認為是其他原因。
另外川普雖然認為所有關於其競選團隊和俄羅斯政府有牽扯的新聞都是「假的」，但美國民眾也不買帳，54%受訪者認為這是個嚴重的問題，但40%認為這只是一種聲東擊西的招數。
(中時電子報)
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