用文字訴說彰化愛！「磺溪文學獎」開跑！總獎金118萬

彰化縣文化局創辦「磺溪文學獎」主視覺，由知名作家吳晟當代言人。（林宜靜 翻攝）

對大多數人而言，不管離開故鄉多久，在外漂泊深根，然心中總有一個地方，是留給自己的「家鄉」。不管是家人、門前那座小橋、每逢過節集會的廟宇，因為有人、這塊土地，孕育我的童年、讓我們勇於追夢！在國文課本中，來自彰化作家吳晟的《甜蜜的負荷》用簡鍊深刻的字語，感動了許多人….

用文字訴說你對彰化的愛吧！不管是不是彰化人，只要你對這塊土地有熱情，都歡迎你踴躍投稿！由彰化縣文化局創辦「磺溪文學獎」至今已達19個年頭，每屆皆有優秀的作品與新生代創作者誕生，並持續在台灣文壇爭鳴放光！

磺溪文學獎的徵件聚焦彰化在地風土民情，不僅是彰化民眾發表文學的空間，更廣邀外縣市民眾參與其中，用文學表達對彰化的關注，傳承彰化獨特的人文風土。

第19屆「磺溪文學獎」開跑，文化界人士共襄盛舉。（林宜靜 攝）

本屆「磺溪文學獎」徵件日期自5月1日～6月15日，總獎金118萬元。舉凡新詩、散文、短篇小說、報導文學學、微小說、電視電影劇本及特別貢獻獎等七類，其中「新詩」字數40字以內，最高獎金5萬元，只要你對彰化這塊土地抱有濃厚的情感，將它化做文字，都歡迎踴躍參賽。

為讓更多人投入彰化書寫，彰化縣文化局昨（11日）也北上召開記者會，記者會現場邀請彰化局長陳文彬、知名作家吳晟擔任形象代言人，作家李昂、宇文正、張恆豪共襄盛舉。

在昨日的記者會上也公布這次「磺溪文學獎」VCR，由曾是演員、知名導演的陳文彬掌鏡，邀請出身彰化的文化人也透過影像訴說他們對彰化的愛。讓人備有感觸的是由出身彰化溪州的鄉土文學作家吳晟擔任形象代言人，他牽著孫女走在林間影像當作宣傳主視覺，將吳晟提攜文壇後輩的親和形象，以及親力植樹耕耘的實踐行動，真實強烈地表現，深切契合「書寫來自土地」的意象。

出身鹿港的作家李昂也力推「磺溪文學獎」，她也提到文學影響力極大，以她知名著作《殺夫》，因有日文翻譯本，就曾有日本旅客按圖索驥來鹿港找答案，一本書躍上國際、帶動台灣觀光。她也她的著作〈頂番婆的鬼〉成翻拍成影視作品，藉由IP多元利用，帶動彰化觀光、為台爭光！

值得一提的是，本屆磺溪文學獎開創嶄新局面，今年的徵文類別，與時俱進新增風行網路影音世代的微小說、電視電影劇本兩大類；更增設「洪醒夫獎」，由六大類別的首獎中再評選出優勝得主，並在頒獎典禮當晚與各類首獎一同公布，給予獲獎者無上的肯定，也希望營造充滿壓軸驚喜感的呈現方式，吸引更多民眾關注磺溪文學獎的動態。

(中時電子報)