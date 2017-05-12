南門市場驚傳火警 所幸無人傷亡

台北市南門市場12日驚傳火警，一間攤販因不明原因遭祝融。(杜宜諳攝)

台北市南門市場12日驚傳火警，警消獲報後立即派遣大批人力前來搶救，火勢於10分鐘內隨即撲滅。南門市場內的一間攤販因不明原因遭祝融，警消抵達後立即破門，並將水線拉入灌救，所幸無人傷亡，消防人員隨後也於上下樓層確認現場安全無虞。而詳細起火原由仍待火調釐清。

(中時)