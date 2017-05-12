美航種族歧視？ 黑人女遭取消頭等艙
又有航空公司被爆不公平對待旅客，一名非裔女子對外宣稱，日前她在搭乘美航時遭到工作人員明顯的種族歧視。明明是她買好和白人好友一起的頭等艙機票，但她的朋友順利坐在頭等艙，空服員卻故意把她的座位安排在頭等艙以外。
非裔女子娜拉(Rane Baldwin)表示，與白人好友珍妮特(Janet Novack)近日搭乘美國航空(American Airlines)從肯塔基州飛往北卡羅來納州的班機時，娜拉原來應有的頭等艙座位竟然被降級至位在機艙後部的座位。
娜拉表示，空服員告訴她由於頭等艙座位的數量有限，只能被安排坐到其他地方。而主動要和她一起坐在後排的白人友人，則被被空服員安排坐回頭等艙，當下讓娜拉十分惱火。
娜拉表示：「我這一輩子從未感覺到過自己如此渺小過，這次搭乘班機的經驗是我遭遇過最露骨的種族歧視。」她更強調，他們一定沒想到，是我事先買好我和我白人朋友的機票，讓她和我同行。
同行的白人友人也聲援她說：「美國航空完全沒有理由這樣對待有該公司貴賓卡的她，我對於他們的言行感到非常十分失望和憤怒。」
目前娜拉已經向美國航空提出了正式投訴，但她至今仍還沒有得到回應。
(中時電子報)
文章來源：Black passenger say American Airlines forced her to give up 1st class seat, but let White friend remain
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