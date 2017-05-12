川普成分手原因 1／3夫婦考慮離婚
美國總統川普上任以來爭議不斷，也造成許多反川普聲浪，而他現在竟成了全美各地不少配偶或情侶分手的主要因素。根據10日出爐的最新調查統計，現在每十對配偶或伴侶當中，就有一對是因為政治差異，關係破裂。甚至在已婚的受訪者當中，將近三分之一表示，如果另一半支持川普的話，將考慮離婚。
民調研究機構「魏克菲爾德調查」(Wakefield Research)進行為「美國民眾關係調查之川普效應」(The Trump Effect on American Relationships Survey)的研究當中，以全美1000對配偶或情侶為研究對象，分析川普就任總統之後對於兩人關係是否帶來任何衝擊。
結果發現，約有29％受訪民眾則表示，「當今政治」確實對於感情關係帶來負面影響。還有24%受訪民眾指出，自從川普贏得大選之後，兩人之間出現越來越多對政治問題的爭執。
有11%受訪者坦承，政治看法分歧是讓他們分手的主因，若以年齡來看千禧世代年輕伴侶間，因為政治因素而分手的比率更高，高達22%。甚至已婚的受訪者當中，將近三分之一表示，如果另一半支持川普的話，將考慮離婚。
(中時電子報)
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