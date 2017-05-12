5月12日各報頭版要聞

重點要聞

●史上頭一遭 世大運團體賽 大陸隊全缺席

台北世大運11日進行球類團體賽抽籤，唯獨大陸缺席沒有報名參賽，國際大學運動總會（FISU）解釋，世大運因與大陸全國運動會、全國大學生運動會舉辦日期衝突，無法派球隊來參賽。台北市長柯文哲表示，大陸可能擔心台灣民眾太熱情才缺席；但世大運執行長蘇麗瓊強調，大陸仍會報名個別選手項目。世大運個人賽報名日期截止日為7月19日，屆時將見真章。

●就職周年 民調示警 蔡總統執政 滿意度跌破3成

蔡英文總統就職將滿周年，是否已兌現「綠色執政、品質保證」承諾？從旺旺中時最新民調顯示，答案是否定的。因為，民調出現三大警訊，第一，人民對蔡英文的滿意度首度跌破3成；第二，泛綠支持者對蔡的滿意度明顯偏低；第三，中南部不滿蔡的比例快速攀升，綠營鐵票區開始生鏽。換言之，蔡英文首年執政成績單顯然不及格。

●花東243筆土地 可望讓原民私有

原民會近日修正「公有土地增編原住民保留地處理原則」，突破海岸土地不得私有的限制，讓原住民族人位於花蓮、台東地區約243筆、面積約43公頃土地，可依規定申請增編為原住民保留地。

重點要聞

●史上最大宗 1.7億筆個資外洩 恐怖 政府系統遭破解 全民無一倖免

台中檢調破獲史上最大宗個資外洩案！梁兆德個資蟑螂集團，涉從不詳管道取得全台一億七千萬筆全民個資，製成「客戶開發搜尋系統」販售給房仲，房仲可透過系統內建的駭客程式連線到地政機關，破解並海量比對，查出單一地主、屋主個資，包括總統蔡英文、首富郭台銘與天后蔡依林的個資，應也在內，檢調搜索帶回主嫌梁兆德、蘇慶典與房仲買家等六十二人，昨依違反《個人資料保護法》將蘇男、梁男聲押獲准，並續查資料外洩來源。

●性侵犯鋸鐐脫逃 晃24小時才逮回 人心惶惶 通緝竟慢了一天

遭判無期徒刑、在澎湖執行保護管束的性侵假釋犯蕭國昌，前天破壞電子腳鐐，從澎湖搭船至嘉義布袋港後不知去向，澎湖地檢署昨早發布通緝，但嘉義民眾已人心惶惶；昨下午五時許，警方據報在北市萬華一間旅館逮捕蕭，終結蕭近二十四小時、海陸三百公里的大逃亡。蕭昨落網後立即被撤銷假釋，重新發監執行剩餘殘刑 。

●預祝520 睽違17年 台股站上萬點

520行情來了？睽違17年，台股昨收盤終於站上萬點！台股昨在台積電、金融股拉抬下，揮別日前「秒退」尷尬，不僅在萬點之上徘徊近1小時，且終場上漲33.16點，穩穩收在10001.48點，正式站上萬點大關。分析師認為，這波萬點攻勢沒有雨露均霑，投資人應謹慎操作，但下半年在特斯拉和蘋果i8新機效應下，會對台股有正面效益。

重點要聞

●不給地主面子？陸退團賽 世大運沒碰過 陸學者：象徵性參賽 不給蔡政府錯覺

大陸放棄參加台北世大運九個團體賽事，大陸涉台學者分析，可能與兩岸關係氣氛不佳有關，也可能擔憂會有綠營人士鬧場，所以就象徵性地參賽。上海台灣研究所常務副所長倪永杰說，詳細情況他不清楚，可能原因很多，但他估計是兩岸關係的大環境不好，加上怕有綠營支持者藉由各種名義鬧場抗議，所以就象徵性的參加個人賽項目。

●前瞻審完一半 全數保留協商

「前瞻基礎建設特別條例」草案昨在立院經濟等委員會聯席審查，藍綠混戰，一度陷入麵粉大戰，在民進黨團下達軍令狀後，審查進度一路推進到第六條，但隨即宣布散會。六條條文雖全數保留協商，但只有十一條的前瞻條例，一下子即審完一半，下周一由民進黨立委邱議瑩繼續排審。

●人民日報批蔡政府忙告洋狀 對美日卑躬屈膝

人民日報海外版今天的看台絮語中，再度批判蔡英文政府，它以「挾洋自重者必撞南牆」為題，指責蔡英文一直忙於當「鍵盤俠」告洋狀，挾洋自重樂此不疲，徒然貽笑國際。文章更批判蔡英文一直拒交兩岸關係答卷，卻對美日卑躬屈膝。

重點要聞

●政府向毒品宣戰 4年百億反毒

行政院昨向毒品宣戰！閣揆林全昨親上第一線開記者會，提出四年為期的反毒新策略，強調政府將至少投入一百億元強力反毒，且經費無上限，並修法重罰販毒與製毒者。林全表明，未來修法後，販毒給未成年人或孕婦，將加重刑責二分之一；製造、運輸、販賣混合性毒品，也修法加重其刑二分之一。

●林義雄接棒禁食 促修公投法

為推動公投法修法，由前民進黨主席林義雄推動成立的人民作主教育基金會展開的禁食行動，昨日暫告落幕。基金會發表宣言指出，執政一年來，未見民進黨積極修公投法，反而處處給人敷衍推託的感覺；前副總統呂秀蓮昨也加入活動，並重話表示，如果公投法繼續拖延，台灣民主尚未成功。

●櫃姐側錄信用卡 逾百人被盜百萬

男子張文政在網路刊登徵才廣告，假借蒐集大數據名義，以每側錄一筆信用卡個資可獲3000元為誘因，吸收櫃姐、導遊及旅館櫃台當下線，利用幫顧客結帳或服務時，暗中側錄信用卡號碼；新北市刑警大隊昨逮主嫌張文政、連姓櫃姐及4名旅宿業者，至少百人受害。

(中時電子報)