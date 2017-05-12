習大大訪星國宴主廚 6／2起客座台北蘭餐廳

新加坡米摘星餐廳〈Corner House〉主廚Jason Tan，被稱為「花卉草本料理大師」。（圖／蘭餐廳）

〈Corner House〉位在有150多年歷史的新加坡植物園內，是個古蹟建築。（圖／蘭餐廳）

〈Corner House〉被綠樹花園圍繞，新加坡總理李顯龍就是在此宴請習近平夫婦。（圖／蘭餐廳）

將法國洋蔥挖空烤過後，填入低溫慢煮蛋、油封洋蔥、洋蔥泥和黑松露碎，是〈洋蔥四重奏〉的第一吃。（圖／蘭餐廳）

〈洋蔥四重奏〉是以不同廚技烹調料理洋蔥，是Jason Tan的招牌美餚，圖為〈薄 焗洋蔥片〉。（圖／蘭餐廳）

Jason Tan作菜擅長用不同花卉和草本植物，增益菜餚形色，這些菜被稱為「花園美食」。（圖／蘭餐廳）

在草本植物食材與花卉幫襯下，Jason Tan演繹的當代法菜形色皆很繽紛搶眼。（圖／蘭餐廳）

又有米其林摘星餐廳主廚將來台客座獻藝！位在台北安和路上的〈Orchid 蘭〉餐廳繼3月份請到南法米其林一星餐廳〈La Cooperative Riberach Belest〉主廚Laurent LEMAL客座後，又將請到新加坡〈Corner House〉餐廳主廚陳日鋥（Jason Tan)自6月2日起至6月5日於餐廳客座，星光美食饗不完，頻率勝過許多觀光飯店。

位在新加坡唯一世界遺產、〈新加坡植物園〉的〈Corner House〉，在新加坡幾乎無人不知、無人不曉，名氣非常響亮。該餐廳的「偉業」包括：

1.餐廳蓋於上個世紀的20年代，本身就是一有百年歷史的古蹟。

2.新加坡國父李光耀御廚Justin郭文秀，曾是這裡的主廚。

3.2016年「亞洲50最佳餐廳」，它排名第17。

4.在新加坡第一本〈米其林指南〉中，它摘星了一星。

5.2015年中國領導人習近平夫婦造訪新加坡，新加坡總理李顯龍夫婦就是在〈Corner House〉設宴款待貴賓。

說起來，〈Corner House〉應稱得上是新加坡「國宴級餐廳」了。不過，對我而言，以上這些都是「花絮」，Jason Tan訪台最大亮點應該是，食家饕客終於得以見識並品嘗到「傳說中的草本美食料理」（Gastro Botanica）啦！

1982年出生的Jason Tan年紀雖輕，卻已累積豐富廚藝資歷，為了「求道」，創業前他曾先後到頂尖餐廳追隨名廚習藝。從新加坡的〈Les Amis〉餐廳開始，他去過澳門〈侯布雄〉法式餐廳、新加坡的〈Le Saint Julien〉餐廳、文華東方酒店，以及濱海金沙酒店的〈Sky On 57〉餐廳歷練司廚。最後，他從Justin郭文秀手中接下〈Corner House〉，並挾精湛廚藝帶領餐廳躋身「亞洲最佳50」排行榜，同時在〈新加坡米其林指南〉中摘星。

有150年歷史的新加坡植物園是星洲第一個世界遺產，同時也是全世界第一個被認證為世界遺產的熱帶植物園，〈Corner House〉就位在植物園內，這幢洋樓最早的主人Edred John Corner是個植物學家，當年他是植物園的副總監。由於餐廳被花園美景環繞，故有「美食花園」之稱，而Jason以獨樹一格的Gastro-Botanica演繹菜餚，使得他的菜被稱「花園美食」。

食客來到〈Corner House〉用餐，常會被盤中經Jason演繹的繽紛美餚而發出讚嘆。不過，可別把這裡想成了一個「吃花」的餐廳，所謂的「花卉草本料理」，也不只是用食用花花草草作為餐盤裡的龍套配角，Jason演繹的當代美食，是企圖將花卉和草本食物當成「食材主角」，傳遞更真實的味覺與嗅覺體驗，進而為花花草草在餐桌上創造更多可能性。

Jason Tan的身材和澳洲廚神Peter Gilmore一樣都很「巨大」，但是他們烹調料理的手路一樣精緻細膩，且重視細節與盤飾之美。不過，Peter Gilmore的菜，氣質內歛優雅，Jason Tan的菜則外放、綺麗，熱情洋溢、充滿律動感。

〈Corner House〉菜單上最著名且被討論傳頌最多的一道菜是〈洋蔥四重奏〉，這是以法國Cevennes洋蔥為主要食材，利用不同廚技並和不同食材醬料搭配組合作出的「洋蔥4吃」美餚，而這道菜這回也將帶到台灣讓食饕分享。

〈洋蔥四重奏〉的第一吃是將洋蔥挖空後，填入低溫慢煮的溫泉蛋和黑松露，洋蔥甜、松露香，溫泉蛋軟滑，口感風味盡是奢華。另外的是用油封洋蔥置於酥脆塔皮上的〈洋蔥塔〉和〈焗洋蔥片〉，小巧玲瓏的洋蔥塔，品味的是洋蔥溫熱潤滑的甜香，而洋蔥薄片可以作為清口轉場的零食。第四吃則是用洋蔥打的乳沫配伯爵紅茶，紅茶似湯、挑逗味蕾。

體現在地風土，是當代主廚致力傳遞的味覺體驗，在〈Corner House〉上也有用芒果、椰子、百香果等星熱帶水果入饌作出的菜餚，這些元素，是Jason Tan童年的美食記憶，他詮釋的當代法菜中「藏」了這些味道，自然讓新加坡食客更「有感」了。〈Orchid 〉餐廳主人Frank說，Jason Tan這回來台客座，也會示範這些菜餚。

將在6月登場的「草本米其林饗宴」，午餐每位4580元+10%，晚餐6280元+10%。有別過往星廚客座，這回Jason Tan客座〈Orchid ．蘭〉餐廳，餐廳現場並將展示以「書中有畫，畫中有書」聞名的書法藝術家徐永進的作品，12幅畫作包括：《少則得》、《無字心相 系列》、《旺》、《道》、《人生幾時修得梅花》、《柿紅舞動》、《無念 系列》、《曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新，少則得，多則惑》等，現場購買他的畫作，將會贈送11月米其林饗宴Chef Matthieu de Lauzun雙人餐券。

(工商)