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習大大訪星國宴主廚 6／2起客座台北蘭餐廳

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習大大訪星國宴主廚 6／2起客座台北蘭餐廳
新加坡米摘星餐廳〈Corner House〉主廚Jason Tan，被稱為「花卉草本料理大師」。（圖／蘭餐廳）
習大大訪星國宴主廚 6／2起客座台北蘭餐廳
〈Corner House〉位在有150多年歷史的新加坡植物園內，是個古蹟建築。（圖／蘭餐廳）
習大大訪星國宴主廚 6／2起客座台北蘭餐廳
〈Corner House〉被綠樹花園圍繞，新加坡總理李顯龍就是在此宴請習近平夫婦。（圖／蘭餐廳）
習大大訪星國宴主廚 6／2起客座台北蘭餐廳
將法國洋蔥挖空烤過後，填入低溫慢煮蛋、油封洋蔥、洋蔥泥和黑松露碎，是〈洋蔥四重奏〉的第一吃。（圖／蘭餐廳）
習大大訪星國宴主廚 6／2起客座台北蘭餐廳
〈洋蔥四重奏〉是以不同廚技烹調料理洋蔥，是Jason Tan的招牌美餚，圖為〈薄 焗洋蔥片〉。（圖／蘭餐廳）
習大大訪星國宴主廚 6／2起客座台北蘭餐廳
Jason Tan作菜擅長用不同花卉和草本植物，增益菜餚形色，這些菜被稱為「花園美食」。（圖／蘭餐廳）
習大大訪星國宴主廚 6／2起客座台北蘭餐廳
在草本植物食材與花卉幫襯下，Jason Tan演繹的當代法菜形色皆很繽紛搶眼。（圖／蘭餐廳）

又有米其林摘星餐廳主廚將來台客座獻藝！位在台北安和路上的〈Orchid 蘭〉餐廳繼3月份請到南法米其林一星餐廳〈La Cooperative Riberach Belest〉主廚Laurent LEMAL客座後，又將請到新加坡〈Corner House〉餐廳主廚陳日鋥（Jason Tan)自6月2日起至6月5日於餐廳客座，星光美食饗不完，頻率勝過許多觀光飯店。

位在新加坡唯一世界遺產、〈新加坡植物園〉的〈Corner House〉，在新加坡幾乎無人不知、無人不曉，名氣非常響亮。該餐廳的「偉業」包括：

1.餐廳蓋於上個世紀的20年代，本身就是一有百年歷史的古蹟。

2.新加坡國父李光耀御廚Justin郭文秀，曾是這裡的主廚。

3.2016年「亞洲50最佳餐廳」，它排名第17。

4.在新加坡第一本〈米其林指南〉中，它摘星了一星。

5.2015年中國領導人習近平夫婦造訪新加坡，新加坡總理李顯龍夫婦就是在〈Corner House〉設宴款待貴賓。

說起來，〈Corner House〉應稱得上是新加坡「國宴級餐廳」了。不過，對我而言，以上這些都是「花絮」，Jason Tan訪台最大亮點應該是，食家饕客終於得以見識並品嘗到「傳說中的草本美食料理」（Gastro Botanica）啦！

1982年出生的Jason Tan年紀雖輕，卻已累積豐富廚藝資歷，為了「求道」，創業前他曾先後到頂尖餐廳追隨名廚習藝。從新加坡的〈Les Amis〉餐廳開始，他去過澳門〈侯布雄〉法式餐廳、新加坡的〈Le Saint Julien〉餐廳、文華東方酒店，以及濱海金沙酒店的〈Sky On 57〉餐廳歷練司廚。最後，他從Justin郭文秀手中接下〈Corner House〉，並挾精湛廚藝帶領餐廳躋身「亞洲最佳50」排行榜，同時在〈新加坡米其林指南〉中摘星。

有150年歷史的新加坡植物園是星洲第一個世界遺產，同時也是全世界第一個被認證為世界遺產的熱帶植物園，〈Corner House〉就位在植物園內，這幢洋樓最早的主人Edred John Corner是個植物學家，當年他是植物園的副總監。由於餐廳被花園美景環繞，故有「美食花園」之稱，而Jason以獨樹一格的Gastro-Botanica演繹菜餚，使得他的菜被稱「花園美食」。

食客來到〈Corner House〉用餐，常會被盤中經Jason演繹的繽紛美餚而發出讚嘆。不過，可別把這裡想成了一個「吃花」的餐廳，所謂的「花卉草本料理」，也不只是用食用花花草草作為餐盤裡的龍套配角，Jason演繹的當代美食，是企圖將花卉和草本食物當成「食材主角」，傳遞更真實的味覺與嗅覺體驗，進而為花花草草在餐桌上創造更多可能性。

Jason Tan的身材和澳洲廚神Peter Gilmore一樣都很「巨大」，但是他們烹調料理的手路一樣精緻細膩，且重視細節與盤飾之美。不過，Peter Gilmore的菜，氣質內歛優雅，Jason Tan的菜則外放、綺麗，熱情洋溢、充滿律動感。

〈Corner House〉菜單上最著名且被討論傳頌最多的一道菜是〈洋蔥四重奏〉，這是以法國Cevennes洋蔥為主要食材，利用不同廚技並和不同食材醬料搭配組合作出的「洋蔥4吃」美餚，而這道菜這回也將帶到台灣讓食饕分享。

〈洋蔥四重奏〉的第一吃是將洋蔥挖空後，填入低溫慢煮的溫泉蛋和黑松露，洋蔥甜、松露香，溫泉蛋軟滑，口感風味盡是奢華。另外的是用油封洋蔥置於酥脆塔皮上的〈洋蔥塔〉和〈焗洋蔥片〉，小巧玲瓏的洋蔥塔，品味的是洋蔥溫熱潤滑的甜香，而洋蔥薄片可以作為清口轉場的零食。第四吃則是用洋蔥打的乳沫配伯爵紅茶，紅茶似湯、挑逗味蕾。

體現在地風土，是當代主廚致力傳遞的味覺體驗，在〈Corner House〉上也有用芒果、椰子、百香果等星熱帶水果入饌作出的菜餚，這些元素，是Jason Tan童年的美食記憶，他詮釋的當代法菜中「藏」了這些味道，自然讓新加坡食客更「有感」了。〈Orchid 〉餐廳主人Frank說，Jason Tan這回來台客座，也會示範這些菜餚。

將在6月登場的「草本米其林饗宴」，午餐每位4580元+10%，晚餐6280元+10%。有別過往星廚客座，這回Jason Tan客座〈Orchid ．蘭〉餐廳，餐廳現場並將展示以「書中有畫，畫中有書」聞名的書法藝術家徐永進的作品，12幅畫作包括：《少則得》、《無字心相 系列》、《旺》、《道》、《人生幾時修得梅花》、《柿紅舞動》、《無念 系列》、《曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新，少則得，多則惑》等，現場購買他的畫作，將會贈送11月米其林饗宴Chef Matthieu de Lauzun雙人餐券。

(工商)

關鍵字：Orchid 蘭新加坡Corner House陳日鋥Jason Tan
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