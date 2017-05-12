想減肥　這時間吃水果就對了！

在餐前20至40分鐘吃一些水果或飲用1至2杯的果汁，可以避免在進餐時吃太多造成肥胖問題。（達志影像/Shutterstock）

許多愛美的民眾減肥最喜歡使用水果餐減肥法，因為效果最為顯著，不過，想要透過水果餐飲食達到減肥效果，吃的時間以及何種水果可關乎著是否能減肥成功！

根據環球網報導，研究指出，在餐前20至40分鐘吃一些水果或飲用1至2杯的果汁，可以避免在進餐時吃太多造成肥胖問題，這是因為水果及桌內含有果糖和葡萄糖，可快速被吸收，提高血糖濃度降低食慾，水果的纖維也能使你有飽足感。

不過，研究提醒，最好選擇含糖較少的水果，像是蘋果、獼猴桃、檸檬、李子、櫻桃、柑橘類，應避免鳳梨、哈蜜瓜、木瓜、奇異果、香蕉、葡萄等糖分較高的水果。另外，報導指出飲食對於我們健康的重要性是不能忽視的，尤其是透過水果餐減肥，需更加的注意，水果的食用量不要過多。

大多數人認為，水果富含纖維素，幾乎不含脂肪和蛋白質，因而可以無節制地放心食用，其實這是一個誤解。水果並非能量很低的食品，由於味道甜美反而容易吃得過多，其中的糖就會轉化為脂肪而堆積。

(中時電子報)