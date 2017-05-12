殺人魔出書熱賣人生逆轉 被遺忘的受害家屬...

遇害孩童的父親土師守決定將自己的心聲化作《淳》一書，詳述「酒鬼薔薇聖斗」事件的來龍去脈，並站在「受害者」的角度，道出失去愛子的沉痛。(新雨出版社提供)

1977年5月24日，日本爆發了一起駭人聽聞的兇案，一名自稱「酒鬼薔薇聖斗」的少年A，將鄰居家年僅十一歲的孩童土師淳誘拐並且殘殺，事後甚至還將屍體分屍，放置在校舍門口，這起案件在當時引發了廣大的注目。

這起發生在20年前震驚日本社會的殺人案件，由於兇手未成年，日本司法部嚴禁公開兇手真實姓名，因此法律文件上一律用「少年A」代稱。「少年A」被捕後，被送進醫療少年院進行心理治療，直到2004年假釋出獄，如今已經34歲，過著隱姓埋名的生活，有著收入微薄的勞動工作，還有位同居女友。

少年A的殺人手記《絕歌》。(取自日本新華僑報)

左圖：1997年5月的酒鬼薔薇聖斗命案現場。右圖：寄到新聞社的信件，內容為犯下殺人罪的自白。(翻攝自維基百科)

但在2015年6月，他將記錄自己成長經歷、犯罪過程、社會生活手記，冠以《絕歌》之名出版，通過太田出版社出版，首發就印刷了10萬部，並且很快就銷售一空，《絕歌》成為一流出版物，他收穫1500萬日圓，逆轉了人生，此舉惹惱死者家屬，因為全書只有兇手使用代稱，被害者全都是真名，使得受害家屬再次經歷失去親人的痛楚。

不過，在日本，殺人犯出書，似乎成為一種可怕的「流行」! 此外，還有諸多類似的殺人手記層出不窮，這儼然是在告訴日本少年，「要乾就幹大的，還有人和出版社會掏錢買你的手記，如果是未成年犯罪，不僅有錢拿，還能重返社會，搖身一變成人生贏家。」這種可怕流行在日本揮之不去，對受害者家屬來說，更是無可申訴的痛。

因此，對於少年犯案問題、「加害者」與「被害者」之間關係的探討一時喧囂塵上；萬般痛苦之中，遇害孩童的父親土師守決定將自己的心聲化作《淳》一書，詳述「酒鬼薔薇聖斗」事件的來龍去脈，並站在「受害者」的角度，道出失去愛子的沉痛，並進一步地探討了社會反應及輿論所加諸於受害者一方的二次傷害。

對於《淳》一書在台出版，土師先生本人表示，「儘管每個國家對被害者的處遇各有不同，但希望藉著這本書的出版，能讓海外的人也深思有關被害者的問題。」

(中時電子報)