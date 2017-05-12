MLB》投生涯最多8.1局 前田健太進傷兵

前田健太(左)9局上被海盜瑟維利敲兩分炮，無緣完封勝。(美聯社)

(08:00補充 岩隈也進傷兵)道奇29歲日籍投手前田健太，昨以104球投大聯盟生涯最長的8.1局，差點對海盜演出完封勝，不過因大腿緊繃，今天被道奇放進10天傷兵名單。

前田健太昨前8局無失分，直到9局才被海盜捕手瑟維利(Francisco Cervelli)敲出兩分炮，無緣挑戰旅美首場完封。前田投8.1局，被敲5安，送出5三振，沒有保送，摘下本季第3勝(2敗)，自責分率降至5.03。

不只前田健太受傷，水手日籍投手岩隈久志昨天也被放進10天傷兵名單，原因是右肩發炎。36歲的岩隈，出賽6場，戰績0勝2敗，自責分率4.35。岩隈傷退後，水手開季5大先發，已經傷了4人，只剩蓋耶多(Yovani Gallardo)還在輪值中。

(中時電子報)