俄公開川普和俄官閉門會面照 白宮氣得跳腳

美國總統川普(中)和俄羅斯外交部長拉夫羅夫(左)、以及俄駐美大使基斯利亞克在白宮會面。(美聯社)

俄羅斯官媒TASS今公布幾張，美國總統川普(Donald Trump)和俄羅斯外交高官在白宮、握手寒暄的照片，這些很快就被全球媒體轉載、引發軒然大波。在川普突然開除FBI局長之際，突然出現這些照片將加深大眾對川普團隊和俄羅斯政府牽扯不清的疑慮。

川普前天突然開除前FBI局長柯米(James Comey)，雖然白宮不斷澄清，但多數人認為主因是柯米想擴大調查俄羅斯介入美國選舉的事情。美國參議院也對前川普國安顧問佛林(Michael Flynn)祭出傳票，要他提供與俄相關的資料。

根據法新社(AFP)報導，這些照片顯示川普在白宮橢圓形辦公室，和俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)和俄駐美大使基斯利亞克(Sergei Kislyak)會面，川普露齒微笑地和這兩人握手。美國資深外交官質疑川普在橢圓辦公室接見這兩人的原因，因為通常這項殊榮只有國家元首才有，況且這兩人剛好涉及美國政治醜聞。

這些照片的出現也顯示，俄羅斯獲得一外交上的勝利，而白宮被耍了。表面上白宮還是努力維持平靜，白宮發言人桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)說，川普本來就該和外國部長會面，攻擊川普的人應該做好自己的工作，這樣美國才不會有現在這些問題。私底下，白宮官員形容這些照片破壞信任關係。

美國官員表示這場會面是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在和美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)在莫斯科會面後要求的，當時俄羅斯官員表示俄攝影師會在場，暗示這些照片會成為歷史紀錄、不會公開，白宮攝影師也在場。

在照片被公開後白宮相當憤怒、認為俄羅斯政府刻意誤導，兩名美國官員承認俄羅斯並未通知他們照片會被公開。俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova在臉書上反擊，美國人也沒有要俄羅斯不公開這些照片。

這些照片拍攝的時間僅在川普開除柯米幾個小時之後，而且俄羅斯駐美大使基斯利亞克也在場，使得情況更糟。他和川普的前國安顧問佛林曾私下會面，消息傳出後迫使佛林下台，這件事情也讓基斯利亞克在美國成為家喻戶曉的人物。

(中時電子報)