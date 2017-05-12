「老公」獻吻祝母親節快樂 小禎羞喊：我也沒辦法
這禮拜日就是母親節，小禎除了收到女兒Emma送的禮物，還有特別寄的明信片，讓她直誇「女兒超貼心」，不過最開心的禮物莫過於是得到兩名帥哥香吻，讓她嬌羞到直呼賺到。
小禎臉書PO出上節目的照片，只見天菜大廚法比歐與一名小鮮肉，為了祝賀她母親節快樂，兩人各自在左右臉頰獻上香吻，遇到帥哥自動送上門來，小禎自然來者不拒，不僅裝可愛俏皮嘟著嘴，相當沉醉在這「幸福時光」，還嬌羞直呼「唉～我也沒辦法」，對此讓粉絲直呼好羨慕，紛紛留言「超級幸福，滿滿的粉紅泡泡」、「這麼好康的事，多少人羨慕你啊」，不過仍不忘祝福小禎「母親節快樂」。
(中時電子報)
關鍵字：胡小禎
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