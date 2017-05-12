拍不到臉！李奧納多躲狗仔新招
好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐雖然是個大名人，可他卻很討厭在非公開場合被媒體拍，尤其過去他躲狗仔招式百百種，每種都讓人印象深刻，而日前他參觀藝術工作室時又被拍，再度發揮躲狗仔新招，都沒被拍到正面！
李奧納多過去躲狗仔招數多，曾拿雨傘遮上身、騎腳踏車也扭來扭去不給拍，甚至戴上面具、拿購物袋遮臉，還有把外套整個拉到頭頂，說什麼都不給拍！而日前他參觀藝術工作室，雖然穿得西裝筆挺，可發現被拍，李奧納多在沒有任何道具下，還是拉起西裝外套遮擋，讓正臉完全沒有被狗仔拍到，讓不少人佩服他躲狗仔功力！
(中時電子報)
關鍵字：李奧納多狄卡皮歐
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