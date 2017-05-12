國賓天母川菜廳　讓川菜變溫柔

看起來白白淨淨的雞豆花，真的是雞肉做的，充滿以素托葷的淡雅香韻。（國賓川菜廳提供）

誰說椒麻雞一定是酥炸重口味，也能像川妹子吃醋撒嬌般，嬌嫩又帶著些許麻辣。（國賓川菜廳提供）

麻婆豆腐想吃極麻極辣沒問題，開口講一聲就可以。（國賓川菜廳提供）

國賓天母川菜廳位於中山北路天母SOGO對面廣場B1，環境明亮開闊。（陳志東攝）

國賓天母川菜廳內部空間，川菜元素混搭美式風格，寬敞明亮。（國賓川菜廳提供）

麻、辣、鮮、香、燙，是川菜給人的鮮明印象，然而，辣椒是在明末清初才由美洲經歐洲一路傳入中國，明清之前的古典川菜可一路上溯直達秦朝，川菜不一定都要辣。台北國賓飯店的川菜廳曾被台北市政府邀請的美食家評為「嚴選22家必吃老味道餐廳｣之一，傳承50多年來，不只麻辣鮮香燙表現得淋漓盡致，甚至掌握古典川菜與創意川菜精髓，5月初來到天母SOGO對面開店，更讓川菜變得像戀愛中的川妹子，既帶勁，又溫柔。

川菜如何帶勁溫柔，舉例來說會比較容易懂，例如「雞豆花｣。雞豆花看起來就是一般豆花，白白嫩嫩，但它真的是雞肉做的，號稱「吃雞不見雞」、「以素托葷」，展現川妹子扭扭捏捏的害羞面。

雞豆花是歷史悠久的古典川菜，作法是將雞胸肉以刀背捶成雞茸後挑筋去膜，變得如嬰兒食品肉泥般細緻，接著加入雞蛋清繼續打泥後蒸熟放涼。等客人點餐後，就將這「豆花」放入以金華火腿跟老母雞熬煮6小時而成的清澈高湯中，一起入鍋蒸8分鐘。端上桌，就像一碗有著微黃糖水與新鮮菜葉的潔白豆花，入口後不麻不辣，卻是濃郁鮮爽的高湯滋味與淡雅雞肉香，而且高湯費心去油去膩，涼了再喝一樣清爽，充滿溫柔帶勁火候香。

又如近代流行的滇緬泰等餐廳中的椒麻雞，一般常見作法是將雞腿肉下鍋炸酥脆後淋上酸辣醬汁，但國賓天母川菜廳的椒麻雞根本不炸，去骨嫩雞腿搭配滿盤生菜，並於雞肉上層厚厚鋪著打成泥狀的中國山椒，呈現清涼翠綠色澤，入口滋味清爽，並偶爾飄散一點宛如川妹子吃醋撒嬌般的迷人麻辣。

想要重口味的麻、辣、鮮、香、燙，當然沒問題，只要敢開口，從水煮魚、水煮牛肉、夫妻肺片到麻婆豆腐等眾多經典川菜，師父們是不會介意帶著微笑看客人眼淚直飆的。

國賓天母川菜廳是國賓飯店川菜廳第一家館外餐廳，目前打出的口號是「天母地區唯一五星級正宗川味名店」，這口號聽起來沒有很響亮，實際上很受用，從5月初開幕至今不到兩週，晚餐與假日人潮已多到訂位都要排隊，推測是天母西餐夠多，但就剛好欠缺這類等級的中餐餐廳，加上地點、口味與典雅裝潢，剛好打中市場需求。餐廳估算消費客單價約600到800元間，實際上應該再高一些才能盡興。

順帶一提，餐廳裡的柚汁蘿蔔、梅汁番茄、涼拌干絲等餐前小菜，還有杏仁豆腐等甜點，不是川味，但滿是好味。

(中時)