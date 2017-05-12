除了生魚片 當令鮪魚還能這樣吃！

〈和食EN〉推出的〈生鮪魚竹筍土鍋飯〉，將新鮮醃漬過的生鮪魚肉滿蓋於飯上，味道很吸引人。（圖／和食EN)

〈和食EN〉板橋大遠百店將於5／21與5／28兩天，推出「鮪魚吃到飽」，每人只要599元。（圖／和食EN)

〈和食EN〉廚師以東港的黃鰭鮪的赤身部位料理的〈酥炸生鮪魚佐紅酒赤味噌〉，讓脆口酥皮包覆軟嫩肉質，口感風味獨特。（圖／和食EN)

〈鮪魚乳酪醬油漬佐羅勒香油〉是以黃鮨鮪赤身表面微微炙燒，與莫札瑞拉起司一同醃漬於日式醬油中，也是獨特的鮪魚料理。（圖／和食EN)

台北老爺酒店日料餐廳推出的〈鮪魚朴葉燒〉，是以鮪魚用味噌醬提味在小火爐上燒烤。（圖／台北老爺酒店）

台北老爺酒店的〈鮪魚佐酪梨沙拉〉，除紅配綠搶眼，酪梨並可帶讓口感更滑柔。（圖／台北老爺酒店）

〈鮪魚壽司〉上鮮紅的鮪魚肉，看了讓人食慾大增。（圖／台北老爺酒店）

〈中油鮪魚生魚片〉的鮪魚中腹肉，油花如雪，口感好似和牛。（圖／台北老爺酒店）

5月開始正式品味鮪魚的季節，除了享受刺身(生魚片)外，不同品種的鮪魚，以及鮪魚不同部位都可以用不同廚藝做出不同的美食。

在雙北皆有門店據點的〈和食EN〉日料餐廳，自即日起推出「鮪魚祭」，主廚以不同廚功烹調料理來自日本的黑鮪魚，以及臺灣東港產地直送的黃鰭鮪魚以饗食客。無獨有偶的，臺北老爺酒店館內〈中山〉日本料理餐廳也選用日本與臺灣鮪魚的各種部位，由主廚發揮創意，做出7種鮪魚料理，以生食、冷盤、燒烤等不同料理方式呈現，喜歡鮪魚的海鮮饕客可以大快朵頤。

〈和食EN〉在臺北SOGO復興店，將以鮪魚入饌並以「會席料理」方式呈現，11道菜餚、每人1800元。而〈和食EN〉板橋大遠百門市，則將推出「599元鮪魚吃到飽」活動促銷。為凸顯新鮮，兩家餐廳並將分別舉辦「鮪魚刀功秀」，SOGO復興館時間訂在於5/26日晚上7點，板橋大遠百店則訂在5/21日與5/28日下午3 點秀給客人看。現場分切的則是東港的黃鮨鮪魚。臺北老爺〈中山〉日料廳則主要以鮪魚赤身部位為主軸，作出各式鮪魚料理，讓食客吃出不同食趣。

由於〈和食EN〉和臺北老爺〈中山〉日料廳皆用到了日本和臺灣的鮪魚，食饕也可以利用此機會認識並領略臺日不同品種鮪魚的差異。

鮪魚一身是寶，〈和食EN〉的鮪魚會席料理充分體現了此一特色，主廚以鮪魚不同部位烹調出風味與口感獨特的鮪魚料理，著實費了心思呈現當令美食的特色。

如〈香煎鮪魚嘴邊肉佐橙醋醬〉即是以來自日本的黑鮪魚，用嘴邊肉裹粉香煎，搭配特調橙醋醬與白蘿蔔泥混合，清爽滋味襯托鮪魚油脂香氣。而黑胡椒、青蔥及酥炸過的大蒜片巧妙點綴，帶出鮪魚飽滿脂香與自然鮮甜。由於此部位的肉質數量很稀少，故被有些饕視為「鮪魚聖品」。

〈鮪魚乳酪醬油漬佐羅勒香油〉是選用來自臺灣東港的黃鰭鮪，取其赤身部位，將表面微微炙燒，與莫札瑞拉起司一同醃漬於日式醬油中，讓外層沾附醬油香氣。呈盤時搭配龍鬚菜口感格外清爽，酥炸牛蒡絲也讓口感多了幾分脆口，最後淋上以羅勒、橄欖油、紫蘇葉調製的羅勒香油，並以山葵提味且放上羅勒葉，吃進口中意外地和諧爽口。

〈酥炸生鮪魚佐紅酒赤味噌〉是酥炸東港黃鰭鮪的赤身，金黃的酥脆外衣，裡頭是由粉紅至嫩白的夢幻漸層，恰到好處的生熟度，讓脆口酥皮包覆軟嫩肉質，搭配由料理長調配的紅酒赤味噌醬，以適當比例將一向與紅肉搭配的紅酒醬與日本赤味噌混合，兩種發酵過的中西醬汁碰撞出新的火花。

臺灣人吃鮪魚，迷戀大腹、即所謂0-TORO部位，殊不知日本廚師與饕家更喜歡的是「赤身」，也就是Akami部位。因為比起鮪魚肚，赤身部位較清爽，且色相也優雅，更重要的是這位油脂低，吃來較健康，所以自江戶時代開始，喜歡赤身的人多過喜歡鮪魚腹肉的人。這也是前述菜餚多以赤身烹調料理的原因。

臺北老爺〈中山〉廳主廚也以赤身為菜色發想，7種截然不同的鮪魚特色料理中，〈鮪魚握壽司」〉以宛如紅寶石般的鮮豔色澤，加上口感Q彈的咬勁，讓客人體會鮪魚純粹的美味與口感。〈鮪魚鐵火捲〉用最高級的日本金燒海苔包覆醋飯與鮪魚赤身，海苔香而薄脆，沾上醬油帶出鮪魚鮮甜。〈鮪魚紅肉生魚片〉則是主廚以最完美刀工自然呈現鮪魚豐美多汁的肉質特色。

至於〈中油鮪生魚片〉則是挑選油脂分布最為適中的中腹肉部位，因油花恰到好處，享受此部位宛如體驗頂級牛肉部位般，既有口感兼有風味。而〈鮪魚佐酪梨沙拉〉以酪梨肉帶出滑順的口感，而紅配綠的顏色引食慾。

〈鮪魚蓋飯〉豪邁的以大片鮪魚肉鋪滿整碗蓋飯，搭配上海苔絲與芥末，淋上醬油提味大口扒入口中好不滿足。〈鮪魚樸葉燒〉以傳統日式樸葉燒方式，配上味增醬汁以小爐燒烤，味增的甜味與樸葉的香氣俱都滲入魚肉中，外表炙燒內部卻是八分熟的多汁口感，讓人驚覺原來熟食鮪魚也能如此美味。

(工商)