吃冰、玩水不稀奇！多吃紅色食物助健康！「10大夏日避暑秘方」報你知

炎炎夏日要如何避暑呢？到海灘玩水趣是很多人的最愛。（達志影像／shutterstock提供）

立夏剛過沒多久，這幾天台灣屢屢飆出30度以上高溫，讓人熱翻天！日頭赤炎炎，如何消暑呢？吃冰、穿比基尼到海灘玩水、在家吹冷氣，然在消暑時其實也要注意健康，以下為「網路溫度計」依據網路討論聲量評選出「10大夏日避暑秘方」可供參考。

第10名：吃東西加辣

流汗本身就是一種排除熱氣的生理保衛機能。吃辣時，可以促進血液循環，排更多汗使體內降溫，且感覺到正在進食辣味食物時，腦部會分泌「胺多酚」，這種物質能令人減少壓力，使心情上較舒緩，也能有效緩解疲憊。不只是辣椒，味道較辛的生薑或青椒，也能幫助解熱。

第9名：按摩穴道

穴道的學問博大精深，可不是只有在武俠小說才看得到，知道一些簡單的穴位按摩，在日常生活中也是很好用的。而以消暑來說，按摩「百會穴」與「湧泉穴」的話，較能讓人身心舒暢喔。百會穴位於頭頂正中心，你可以想像從兩耳耳尖向上劃一條連起來的直線，這條線與鼻子到後頸直線之交叉點；湧泉穴則是在第2、3腳趾縫與腳掌前3分之1處，用力彎曲腳趾時所出現凹陷處即為穴道所在。

第8名：榻榻米

很多人都會忽略房間的狀態，想說太熱就直接開冷氣吧，其實從腳底的觸感到整體的涼感，只要稍微換一些擺設，就能更有效地降低房間溫度，「榻榻米」就是一項很好的工具。由稻草與藺草製成的榻榻米，散發出一陣清香，加上植物材質有吸收濕氣、調節氣溫的效果，在榻榻米上睡覺，還能吸汗防！

第7名：喝溫水

很多人會以為喝冰水才能解熱，喝溫水只會更上火，其實這只是「感覺」的問題而已。在生理上，反而是喝溫水更容易降溫喔。冷水只是讓口腔與「心理上」覺得降溫，但喝溫水才能實際讓血管擴張、有助降低體溫，所以真的太熱，或是覺得自己快感冒時，稍微忍耐一下喝杯溫水吧，這才是有效的解熱法喔！

第6名：冷水沖澡

用冷水沖澡了，稍微忍一下最初的冰冷感，很快地就能適應冷水的溫度，在沖澡的過程中可以直接解熱，也能洗去一身的污垢與濕溽，再讓自己回歸一陣清爽，可說是較省錢的消暑方式。不過冷水澡會讓皮膚的毛細孔及血管收縮，卻不利排汗，有時反而讓體熱無法有效散發。

夏天豔陽高照，玩水好開心。（本報系資料照）

第5名：進行水上活動

夏天就是要去海邊！不僅光想像就覺得這幅畫面超青春，另一個實際的原因當然就是潑潑水降降溫囉，踩踩水、堆堆沙、喝喝啤酒，簡直是炎炎夏日最美好的景象之一了，日本人還會慣例地到海灘玩矇眼砍西瓜的遊戲呢。至於喜歡運動的人，若外頭炎熱難熬，也能選擇去游泳，不僅解熱還可以進行全身鍛鍊，一舉數得！總之，夏天想要解熱，和「水」是脫離不了關係的呢。

第4名：食用涼性食物

和夏天最相襯的水果，大概大多數人的答案都是「西瓜」了！不只西瓜，舉凡苦瓜、冬瓜等瓜類食物，還有蓮藕、綠豆等這些屬性較涼的食材，都能拿來退火解熱，所以非常適合在夏天食用。但值得注意的是，因為屬性較寒，吃太多對腸胃會太刺激，不適合清晨起床時吃，也不能吃太多，否則容易引起腹瀉或手腳冰冷等狀況。

第3名：開冷氣

開冷氣雖然可以讓整個房間的空氣煥然一新，所要付出的代價當然就是貴鬆鬆的電費！這可能也是為何夏天的時候，圖書館或百貨公司總是這麼多人去吹免費冷氣吧。但要注意的是，室外與冷氣房的溫差太大，上了年紀的老人家可能會心臟承受不了，或是容易引起感冒！

夏天消暑也要顧健康，多吃「紅色食物」，如蕃茄是很好的選擇！（達志影像／shutterstock提供）

第2名：多吃紅色食物

夏天新陳代謝快，容易疲倦消耗體力，且因為血液循環旺盛導致心臟負擔變重，這時候就可以食用「紅色食物」來養心去熱。這裡的紅色食物指的是番茄、胡蘿蔔、葡萄柚、櫻桃、紅豆、紅棗、紅椒等食物，雖然這些食材所具備的營養成分都不太相同，但大多都有改善血液循環與舒緩血流的功效。比如番茄含有豐富的維生素C與A，可以緩解壓力、增強體力，葡萄柚含有豐富的鉀，可以維護心血管活動，紅豆可以緩解燥熱感等等。

炎炎夏日，大口吃冰，再消暑也不過了！（達志影像／shutterstock提供）

第1名：吃冰品

從舌尖開始的冰涼，可說是最受歡迎的消暑方式了，因為不僅可以直接感受到涼快的口感，還能品嚐到甜甜的味道。太多太多冰品可供選擇，就連便利商店都搶攻這塊市場，可見這項不只消暑還能樂在其中的解熱法多受歡迎。不過還是要注意身體狀況，再進行這項對自己超好的消暑法啊，畢竟冰品雖然能甜在心，身體內部不一定真的解熱了呢！

(中時電子報)