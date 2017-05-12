北韓加入一帶一路 陸解朝鮮風雲高招？

「一帶一路」國際合作高峰論壇14日將在北京登場，圖為雁棲湖國際會議中心佈置的「一帶一路」峰會標誌花壇。（新華社）

北韓將派代表參加「一帶一路」峰會，外界解讀這是中、朝雙方互釋「微小善意」。圖為北韓最高領導人金正恩。（新華社/朝中社）

中國大陸主辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇，14日將在北京登場。截至目前為止，將有29國派出代表參加，其中包括北韓。

北韓近來因核子試爆、導彈試射等挑釁作為，引發朝鮮半島緊張情勢，也遭到國際制裁。此番將派代表參加「一帶一路」峰會，外界相當驚訝。

北韓官員這次北京之行希望達成什麼目的？上海社會科學院國際關係研究所所長劉鳴向BBC中文分析認為，這顯示金正恩想利用如今美朝關係出現新變化，以及中朝關係出現新調整的形勢，在外交上取得突破，改善外交孤立的局面。

中國人民大學北韓問題專家時蔭弘則認為，這是北韓採取的一個「微小行動」，但至少是表示了對中國的部分善意。中國接受北韓參加峰會，也表示了中國的善意。

時蔭弘也指出，雖然北韓參加「一帶一路」峰會是一個正面的訊號，但是核計劃才是北韓的根本。如果北韓在較近時間內進行新的核試和遠程導彈試驗，「無論是美朝對抗，還是韓朝對立，還是中朝關係的狀況都回進一步惡化」。

(中時電子報)