雲林土庫農會總幹事 賄選被起訴

土庫農會總幹事黄萬聰(右)賄選被起訴。(許素惠攝)

雲林土庫鎮農會總幹事黄萬聰涉嫌在今年農會選擧登記截止後某天，向陳姓會員代表期約賄選，要求陳若當選代表，請陣在理監事技票時支持他，他如當選總幹事，會安排陳的兒子去六輕上班。後來了陳順利當選一為使兒子可以去六輕上班，便支持黄，黃也如願當選總幹事，上午被以賄選依《農會法》起訴。

(中時)