曹錦輝連2戰無失分 賽揚名投成隊友

曹錦輝本季到美國獨盟，尋求重返大聯盟的機會。(中央社資料照)

(09:10更新 賈尼耶為加拿大打經典賽)台灣投手曹錦輝，本季到美國獨立聯盟拚戰，尋求重返大聯盟的機會，在睽違18天後，近2戰登板後援，都無失分。另外，前道奇投手賈尼耶(Eric Gagne)，已加入獨立聯盟長島鴨隊，和曹錦輝變隊友，賈尼耶2003年單季55次救援成功，贏得國聯投手賽揚獎。

35歲的曹錦輝，昨天8局上後援，1局無安打、無失分，三振和保送各1次。9日曹錦輝也有上場，8局上中繼1局，被敲1安，投出1三振、1保送。曹錦輝連2場登板無失分，都用雙殺解危。曹錦輝本季出賽4場，投4局被敲4安，有3三振、3保送，戰績0勝1敗，自責分率2.25。

賈尼耶曾是道奇王牌終結者，2002到2004年共奪下152個後援點，並寫下大聯盟無人能及的連續84場救援成功，2003年沒有救援失敗、自責分率僅1.20。他2005年動手肘韌帶替換手術(Tommy John)，2010年退休。

41歲的賈尼耶，今年3月經典賽代表加拿大出賽，速球仍有140公里以上，變速球、曲球控球精準，吸引球探注意。賈尼耶目前在獨盟出賽3場，投2.1局被敲3安，2自責分，3三振、2保送，戰績0勝2敗。

(中時電子報)