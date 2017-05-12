95歲楊振寧：要為翁帆活到100歲

楊振寧（左）與夫人翁帆（右）在2015年一同公開露面。(圖/中新社)

首位華人諾貝爾獎得主楊振寧今年95歲了，他昨天(11日)公開透露身體狀況，表示身體仍然硬朗，而且為了年輕的妻子翁帆，準備活到100歲。

陸媒《人民日報》在11日以網路直播楊振寧的談話，有網友留言問到，他在畫面中看起來身體特別棒、思維敏捷、記憶力好，有什麼秘訣嗎？

楊振寧笑說：「我想第一秘訣是我基因很好！雖然祖父和父親都有糖尿病，但母親沒有糖尿病的基因，所以家裡兄弟姊妹四人都免於糖尿病，身體都還可以。」

楊振寧接著說：「第二秘訣，我的經歷還算幸運，在西南聯大那時(1938~1944年)候雖然很清苦，但基本沒有要餓肚子，而後到了美國，物質條件很好；另外還有一個，那就是是受現代科學影響，我在75歲時得了輕度的心肌梗塞，在美國做心臟搭橋，做得很成功，現在經過20年了，心臟還非常好。」

楊振寧強調：「我跟翁帆說，我準備活到100歲！」

楊振寧是在1999年與翁帆邂逅，兩人在2004年底結婚，當時楊振寧82歲、翁帆28歲，兩人相差54歲；翁帆是廣東外語外貿大學翻譯系碩士、清華大學建築學院博士研究生，曾有一段不到兩年的婚姻。

(中時電子報)