NBA》決裂？波爾金吉斯不回尼克主帥訊息
尼克「波神」波爾金吉斯宣告跟球團決裂了嗎？《紐約郵報》12日爆料，尼克總教練荷納塞克透露最近曾傳訊息給波爾金吉斯，卻完全沒有任何回應，證明波爾金吉斯確實不爽了，但荷納塞克認為，波爾金吉斯下季仍會回歸！
波爾金吉斯選擇放棄出席尼克季末記者會，獨自1人提前離隊返回家鄉拉脫維亞，擺明自己對球團運作的不滿，最近更在推特寫，「洛杉磯快艇！」似乎暗示自己想要離隊發展，儘管他很快就用帳號被盜為由解釋，卻沒人相信。
為了全力慰留這名尼克未來之星，荷納塞克計畫8月前往歐洲觀看歐錦賽，屆時找時間當面跟波爾金吉斯溝通，「他決定不參加季末記者會，讓我們錯失跟他溝通的最佳機會，但夏天還很長，我們會跟他繼續交流，下季回歸沒問題。」
看來荷納塞克對於波爾金吉斯的「已讀不回」作法，也只能暗自敢怒而不敢言，畢竟尼克當前全力想要賣掉「甜瓜」安森尼，假如波神也走，尼克等於喪失重建主軸，勢必花上更多時間進行補強與重建，尼克當然不想發生如此遺憾，
(中時電子報)
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