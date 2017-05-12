美研究打破迷思 人的嗅覺和狗一樣靈敏
美國科學家表示其實人類的嗅覺和狗、老鼠等動物一樣敏銳，只是對不同種的氣味靈敏度不同，破除了過去普遍認為人類的嗅覺不如犬類的迷思。
根據法新社(AFP)報導，美國羅格斯大學(Rutgers University)的神經學家John McGann研究過相關研究和歷史文獻後表示，長期以來人們都沒有質疑過這個迷思，包括那些以研究嗅覺維生的人，但是事實上人類的嗅覺不比其他哺乳類動物差。過去認為人類可以聞到1萬種不同的氣味，但McGann說事實上高達將近1兆種。
這個迷思主要來自19世紀一名腦部外科醫生、兼人類學家Paul Broca，他在1879年寫下一篇報告指出人類腦部中掌管嗅覺的部位，比其他部位都來的小。Broca認為這使得人類有自由意識，不用像狗和其他哺乳動物一樣，仰賴嗅覺來生存。
McGann指出，人類腦中嗅覺部佔的比例的確比較小，僅佔腦的0.01%，而老鼠腦部的嗅覺區佔了將近2%。但事實上人腦嗅覺部的實際尺寸相當大，成人腦的嗅覺部大小約6公分，其中的神經元數量和其他哺乳類動物相當。
人、狗和老鼠在嗅覺上的區別，取決於味道的種類，McGann指出人類比較擅長聞好酒的味道，而狗比較擅長分析街上其他生物留下的不同尿味。
(中時電子報)
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