梅艷芳母爭遺產打官司欠債 又申請破產！

梅艷芳母親因為積欠官司訴訟費，今年三月又被財務管理人申請破產。（圖／翻攝微博）

已故天后梅艷芳的母親「梅媽」覃美金，為了爭取女兒遺產，多次和自家人打官司，可這樣多年下來，她累積的訴訟費讓她喘不過氣，曾在2012年宣告破產，直到去年4月解除，沒想到年初又遭兩名管理財務的會計師申請破產。

今年3月，覃美金遭兩名擔任她破產受託人的會計師再次申請破產，全因她在打官司期間的訴訟費，拖欠至今已累積達13萬港幣(約52萬台幣)。案件在10日開庭後，梅媽指控申請人將她銀行戶口凍結，導致她無法領錢還款以及提領申請，她直呼「他們好陰毒，像吸血一樣把我吸乾！」

不過法官指出，梅媽無法證明自己戶口仍有約20萬港幣，且也不能證明戶口被凍結，因此案件決定延至17日再審。她晚年都在爭取梅艷芳遺產，至今生活出現狀況、身體也不佳，令人不勝唏噓。

(中時電子報)