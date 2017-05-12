打包行李好頭痛 10招小撇步輕鬆出國旅遊
出國旅遊最令人頭痛的就是行李打包，尤其是許多瓶瓶罐罐不好攜帶或液體在行李中打翻的時候，簡直是場大災難！為避免讓打包行李成破壞出國旅遊的好心情，快看看旅遊達人Anna Matheson彙整的10招輕鬆打包行李的小秘訣吧！
1.選擇輕型的行李箱
首先，打包行李的第一步就是選擇輕型的行李箱，因為在航空公司對行李大小、重量的限制下，建議選擇架構輕的行李箱，也可以保護行李中的內容物。
2.盥洗用具雙重打包
若行李中的瓶瓶罐罐等液體流出後果可不堪設想，為保護行李中的衣物和其他貴重物品，像是沐浴乳或洗髮精等液體類的行李最好是緊密的包上兩層，防止滲漏的情形發生。
3.使用藥丸容器裝首飾
像是耳環、戒指、項鍊等貴重物品，若沒有事先收好，很容易在打包過程中遺失，因此不妨收行李時使用藥丸盒或首飾盒收納，方便攜帶也不容易不見唷！
4.襪子塞在鞋子裡
鞋子塞進行李擔心變形嗎?達人告訴你，只要將襪子塞進鞋子裡，不僅能讓鞋子保持原本形狀，還能節首行李空間。
5.浴帽包住鞋底
鞋子裝進行李箱但怕鞋底沾到乾淨衣物怎麼辦?這時浴帽就是個好幫手，疆域報包住鞋子就能與乾淨衣物隔絕。
6.髒衣服旁放洗衣粉
出國旅行穿過的臭臭髒衣服怎麼辦?只要將一小瓶洗手液或是洗衣粉放在髒衣服旁邊，就不用擔心臭味四溢囉！
7.將充電線裝進眼鏡盒
將充電線裝進眼鏡盒不僅能防止毀損，也不會有找不到的窘境發生，或是眼鏡盒妝腮紅刷也很適合。
8.準備空的塑膠袋
空的塑膠袋可以拿來裝髒衣服或是剛買的紀念品以備不時之需。
9.衣服捲成滾筒狀後用壓縮袋收納
衣服捲起來除了可以節省空間外，之後再放進真空壓縮袋還能防皺。
10.化妝棉放粉餅下面
粉餅最擔心的就是受到撞擊遂成四分五裂，只要將化妝棉放在粉餅底下就能防止產生碰撞。
(中時電子報)
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