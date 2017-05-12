陸發布藍色預警暴雨 降水集中閩粵

大陸氣象局發布藍色暴雨預警，雨勢集中東南地區。(圖/中國氣象網)

中國大陸在今天(12日)早發布暴雨預警，預計到明天(13日)早可能在福建(閩)、廣東(粵)局部地區出現強降雨。

據大陸中央氣象台訊，5月12日06時繼續發布暴雨藍色預警，預計5月12日08時至13日08時，浙江東部、福建東北部和東南部、廣西東北部、廣東西南部和東南部等地的部分地區有大雨，局地有暴雨(50～70毫米)。

上述部分地區並伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣，小時雨強有20～40毫米(mm)，最大可達50毫米(mm)以上。

(中時電子報)