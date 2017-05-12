下車不用往前擠 北市2799台公車裝後門驗票機
北市公運處表示，台北市聯營公車預計6月底前擴大安裝全市2799台後門驗票機，後門驗票機完成裝設後，乘客上下車時，即可自行選擇從前門或後門上車，遇尖峰時段，除可大幅縮短乘客上下車時間，亦可提升公車運作效率。
北市自2011年1月1日起即於聯營公車518線試辦於公車後車門裝設驗票機，自上路以來，乘客反應良好，後續更擴大服務至首都客運所屬518、紅32、信義新幹線、39、台北客運所屬234及大都會客運所屬22、74等7條公車路線。
公運處表示，因後門裝設的驗票機刷卡資料須與前門驗票機進行連動，可達到快速上下車效果，公運處將要求客運業者務須完成所有測試並可正常運作後方可上線提供服務，以避免後續乘客扣款異常情事發生。
(中時)
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