陸官媒諷蔡英文是鍵盤俠 指挾洋自重者必撞南牆

大陸人民日報文章諷刺蔡英文總統是「鍵盤俠」。（姚志平攝）

我國迄今未收到2017年世界衛生大會（WHA）邀請函，連續8年參與WHA活動很可能中斷。蔡英文政府指責大陸蠻橫阻撓，蔡本人更是連發11條推特，向國際發聲。不過大陸官媒人民日報海外版今（12日）刊評論文章，嘲諷蔡英文是「鍵盤俠」只會告洋狀，並說「挾洋自重者必撞南牆」。

今日出刊的人民日報海外版刊登《挾洋自重者必撞南牆》一文，文中指出由於民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，使得台灣參會的前提和基礎不復存在，最終沒有收到世衛組織的邀請函。

不過，民進黨當局並未善罷甘休，還在想方設法積極爭取，甚至要到瑞士「鬧場子」。而蔡英文則一直忙於當「鍵盤俠」告洋狀，挾洋自重樂此不疲，徒然貽笑國際。

該文指蔡英文在社交媒體連續11次發文，要求參加世界衛生大會，其中有不少還是用的英文和日文。最近一條用日文感謝日本政府「鼓舞人心的支持」，更是媚態畢露。

文章指出，「九二共識」是台灣參與國際組織的「通關密碼」，民進黨卻揣著明白裝糊塗，偏偏要劍走偏鋒，抱「國際友人」的大腿來另闢蹊徑，必然走進死胡同。沒有九二共識，沒有兩岸協商，民進黨挾洋自重只會撞南牆。

(中時電子報)