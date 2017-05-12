小資旅遊也盡興！搭紅眼班機去南韓！第一站到這補眠增體力

近幾年，韓劇、韓流文化深受台灣民眾喜愛，有鑑於造訪韓國的旅客愈來愈多。（達志影像／shutterstock提供）

夏天到了，想出遊的心也蠢蠢欲動！韓劇盛行，不少「哈韓族」想到《鬼怪》地點朝聖遙想孔劉，也有人想到「東大門」掃街拚時尚，話說鄰近的南韓旅遊是很多台灣人出遊的好選擇！然如經費不多，有些人會選擇搭乘深夜、凌晨出發的「紅眼班機」進行早去晚回的滿滿行程。

釜山夜景。（達志影像／shutterstock提供）

然紅眼班機的時間和人的身理作息時間不免有差，大半夜不睡覺跑到機場等候、搭飛機，然後在飛機上小睡片刻，又要進行密集的旅遊行程，對旅人而言，不僅對身體不好，也難免會影響旅遊心情。其實搭紅眼班機到南韓也有不累的方法，就是下機後第一站去「汗蒸幕」洗澡、桑拿、補眠增體力！

韓國釜山「廣安大橋」美景。（達志影像／shutterstock提供）

有網友透露，日前曾經報名國內旅行社的「南韓釜山5日遊」，因經費不多，又想好好的玩整整5天。這個行程是搭乘凌晨3點多從桃園機場的飛機，抵達南韓釜山約為當地時間6點多的「紅眼班機」。雖然團費較為便宜，然半夜幾乎沒睡，其實不免感到疲累。

在「汗蒸幕」先洗澡、洗頭，吹乾頭髮後，還能用毛巾綁上可愛的「羊咩咩」頭！（圖取自「韓國觀光公社」官網）

然這個行程安排頗為用心，抵達釜山機場辦理好通關手續後，導遊先帶疲憊的旅客到韓國有名的「汗蒸幕」。「汗蒸幕」是一種韓國傳統的休閒項目，源自六百多年前，用黃土泥、不同的石頭加溫，再利用紅外線反射，使人輕鬆逼汗排毒。

釜山知名景點「龍宮廟」。（林宜靜 攝）

旅人可在「汗蒸幕」先洗澡、洗頭，吹乾頭髮後，還能用毛巾綁上可愛的「羊咩咩」頭！洗去身上的疲憊後，再躺在溫燙的石頭上排毒。剛洗好澡、吃些簡易早餐，然後再躺在榻榻米上小睡片刻。等到醒來時，身體就不會那麼疲累，之後再進行已規劃好的行程！

釜山知名觀光景點「甘村洞文化村」。（林宜靜 攝）

詢問導遊為何為如此安排呢？其實航空公司考量的也是機場的「停機費」，深夜到桃園機場，如要隔天白天後再返回釜山，航空公司也是要付出一筆費用，僅短暫停留機場所設立的「紅眼班機」也能以較低廉的費用販售給旅客。

釜山海灘美景。（林宜靜 攝）

如預算沒有太多，不管是參加旅行社的團，或是自由行，不妨也可參考這個景點安排！在「汗蒸幕」裡補補眠，看看實際韓國人的養生方式，也為自己多了一個好玩的旅遊行程！

(中時電子報)