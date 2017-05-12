NBA》返鄉打球假的？韋德計畫重返熱火
去年夏天才告別前東家熱火，宣布回到家鄉球隊公牛效力的「閃電俠」韋德，12日《邁阿密先驅報》卻驚傳，韋德正在考慮重返熱火打球，光從先前才被塞爾提克淘汰，他就跟妻子直接回到邁阿密休息，就可知道韋德是認真的！
會讓韋德產生不如歸去的念頭，主因仍在公牛本季雖闖季後賽，整個球季卻處動盪不安窘境，韋德自己表現也不理想，投籃命中率還創生涯新低4成3，代表他確實不太適合公牛體系，跟吉米巴特勒、隆多等人的配合也不佳。
反觀熱火本季雖跟季後賽無緣，卓拉吉奇、懷塞德、詹姆斯強生、威特斯等人卻打出不錯的團隊氣勢，更重要的是，熱火總裁萊里不斷放出後悔放掉韋德的說法，期望修補兩人之間關係，而韋德似乎也選擇了原諒萊里先前的無情。
儘管熱火「三巨頭(詹姆斯、韋德與波許)」時代早已過去，韋德仍是熱火的代表性球星之一，況且他跟公牛僅簽短約，假如在今年夏天選擇重新回到熱火打球，也算理所當然，邁阿密球迷更是期待可以重新看到他穿熱火球衣的風采。
(中時電子報)
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