高雄岡山凌晨槍響 1男子中彈

高雄岡山區今(12)晨傳出槍響，有槍砲彈藥前科39歲戴姓男子1周前遭友人毆打，他懷疑59歲高姓男子挑撥有關，凌晨4時許，攜帶槍枝到大莊路高男住家開槍射擊，高男遭子彈擊中左肩，一路狂奔逃命到派出所報案，幸送醫無生命危險。

警方指出，戴、高都有槍砲前科，2人究竟為何事反目，還需再進一步調查，目前正全力追緝戴男到案說明。

(中時)