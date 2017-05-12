索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」
影集《通靈少女》爆紅，尤其結局男主角何允樂化身鬼魂，跟女主角謝以真道別，不僅賺進粉絲熱淚，也讓收視率創下新高，雖然因此讓前靈媒索非亞聲名大噪，不過人紅是非多卻引發與命理師隔空交火，讓她大嘆「人比鬼更可怕」。
索非亞最先被命理師江柏樂嗆「腦筋壞了嗎」?接著同門師妹踢爆她「只會通靈，不會辦事」甚至連自稱師父的人也痛批「沒能力野心大只想賺錢」，根據《蘋果日報》報導，索非亞先是以「要回到原來生活」為由不回應，但近期是非不斷讓她略顯疲憊，直接在直播中重申「人比鬼更可怕，我跟阿飄處得很好，他們善良沒心機」，接著直接跟遠在國外拍戲的郭書瑤求救，「妳快回來啦，不能都我給媒體追」。
對此郭書瑤也回應，「每個人都有各自的宗教信仰，應該互相尊重，可以討論但不要攻擊，不要因為一部戲很多人看就有人受傷」，甚至表示會用言語攻擊的人，或許根本沒看懂《通靈少女》。
(中時電子報)
關鍵字：索非亞
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