78歲翁開拼裝車硬闖紅燈 遭撞不治身亡

拼裝車闖紅燈被撞，遭另一側來車攔腰撞上。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

78歲林姓老翁11日下午3時許駕駛拼裝車上路，遭蔡姓女子開車攔腰撞上後，送醫不治，警方調閱監視器發現，林姓老翁疑因在燈號變換紅燈後仍硬闖，才會釀成這起意外。

警方調查，78歲林姓老翁昨日下午3時許駛違規拼裝機車，從三峽經中正路往大埔方向行駛，在經大同路口時雖然燈號已經變換為紅燈，但林姓老翁卻未停車，反而繼續加速往前開，33歲蔡姓女子閃避不及，攔腰撞上了林姓老翁的拼裝車。

兩車相撞後，林姓老翁的拼裝車失控繼續前進並撞上電線桿，經送醫急救後仍不治，警方正深入調查釐清肇事原因。

(中時)