都怪演習太逼真 女毒蟲自投羅網遭逮

壽山國小12日進行挾持演練。(校方提供)

高雄岡山區壽天國小今(12)上午辦理校外歹徒入侵校園挾持事件處置演練，由學校志工扮演歹徒挾持學生，警車趕抵制伏歹徒，演練過程相當逼真，沒想到演習快結束，一名女毒蟲心虛誤以為警察要來抓她，竟主動打開隨身包包讓員警搜查，果然發現包內有毒品，隨即將女子帶回派出所偵訊。

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(中時)