小S給汪小菲洗腳 大S一旁這樣做

小S幫汪小菲洗腳。（圖／翻攝新浪娛樂）

小S近來忙著宣傳電影《吃吃的愛》，最近更和姐姐大S以及姊夫汪小菲齊登節目，三人相聚就是效果十足！小S更在節目上替汪小菲洗腳，畫面爆笑，至於大S則站在一旁揪老公耳朵，讓不少網友敲碗直呼「好想看姊妹倆主持！」

小S最近在節目上替姊夫汪小菲洗腳，甚至還熟練的脫下襪子，加上大S就站在一旁，讓網友搞笑說這畫面宛如「兩女侍一夫」。不過大S對於妹妹向來是支持到底，最近她主演《吃吃的愛》，她大讚小S「妹妹好會演！你可不準給我得什麼獎哦！不然姊臉往哪兒放！」

不過在這過程中，有粉絲力挺大S，直呼「好歹妳也得過女主，幹嘛不自信？」還力拱大S快點復出演戲，沒想到她卻回覆「得最佳女主持的是小S。」還搭配一個哭臉，互動超級爆笑。

(中時電子報)