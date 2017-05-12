小燈泡命案宣判 凶嫌王景玉父：不管他了！

內湖女童小燈泡命案，士林地院今天(12日)上午宣判，面對可能死刑、無期徒刑的判決，兇嫌王景玉的父親不打算到聆聽宣判，今天早上電話採訪時說，語氣冷靜地說：「不管他，法官有法官自己的看法。」隨即掛上電話不願回應其他問題。

發生在去年3月28日上午11點多，劉姓4歲女童（小燈泡）騎學步車行經內湖區環山路，遭到王景玉持剁刀攻擊，將小燈泡的頸部切23刀，當場身首異處，案經檢察官建議求處極刑，在5月23日起訴，士林地院開庭審理，經慈濟大學專家教授陳若璋鑑定，認為他在行凶時，對於割頸的行為，冷漠、沒有感覺，殺人對他而言，其實與切東西一樣。

王經過2次鑑定，都認為患有思覺失調症，智商68分，但檢方的精神鑑定，認為他能將機車騎回家擺放、尋找弱小女童，顯示犯案時舉有思覺能力，檢方因而求處極刑。法院囑託的鑑定人則認為，王病識感低，就算治療，未來再犯風險高。

王曾在開庭審理間，2度下跪道歉，王嫌的父親要他道歉，跟家屬說對不起，但燈泡母第一次看到王嫌時，表示現在談道歉還太早，第2次面對王下跪，並沒有直視王嫌，另外，修復式司法部分已經暫停。

法官預計在今天10點宣判。

(中時)