NBA》真夠猖狂！球爸：無須布萊恩給建議
看來今年NBA狀元熱門朗佐鮑爾的父親「球爸」拉瓦爾，真的很想得罪所有人才甘願！儘管不少球星都想徵詢湖人「小飛俠」布萊恩的建議，拉瓦爾偏偏不這麼想，「我不需要布萊恩給什麼建議，朗佐走自己的路就可以！」
其實拉瓦爾鮑爾的這種說法，簡直是給自己兒子製造更多負面形象，尤其是朗佐鮑爾不只一次公開表示過，自己很想加入湖人，如今還沒選秀，卻先得罪湖人傳奇球星之一的布萊恩，這不是等於拿石頭去砸自己的腳一樣。
「我不需要從布萊恩那邊得到任何建議，」拉瓦爾鮑爾說，「我不需要，朗佐打自己的比賽就好，如果他們一起訓練，布萊恩看到一些事，朗佐可以聽一下他說什麼，假如兩人沒有一起練球，我們不會主動去找布萊恩。」
不過這並非球爸首次發表如此猖狂言論，他先前說過自己兒子比勇士球星柯瑞還要出色，甚至可能比喬丹拿到更多次總冠軍，更在朗佐還沒進入NBA之前，就替他販售個人簽名球鞋，還訂出台幣15000元的高額售價。
布萊恩向來願意給予年輕球員建議，包含艾塞亞湯瑪斯、厄文、哈登、韋斯布魯克、海沃德等球星，都曾跟布萊恩詢問過建議，沒想到球爸如今卻不買單，甚至放話不聽布萊恩建議也罷，只能說他真的是個瘋子！
(中時電子報)
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