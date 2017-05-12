母親節帶媽咪來動物園！看超萌寶寶、闖關得好禮！

台灣野豬祝福大家母親節快樂！（台北市立動物園提供）

母愛最偉大！一年一度的母親節又到了！除陪媽咪吃大餐外，也帶著媽咪來動物園走走吧！5月13日（周六）台北市立動物園歡迎大家邀請媽媽一起參加「媽咪4大運」闖關活動，全家總動員和媽媽齊心協力打通關，完成闖關就能兌換限量精美的紀念品唷！利用難得的假期，全程陪伴媽媽運動健身、閒話家常和增長見識，就是慰勞辛苦的媽媽最好的母親節禮物！

即將於8月19日登場的台北市世界大學運動會，進入倒數第102天，每個人都摩拳擦掌，準備為心儀的選手加油打氣！感受到大家澎湃的情緒，台北市立動物園特別邀請台北市立圖書館及臺北市立親子館，在一年一度的母親節前夕，共同規劃設計與動物生態習性、動物行為豐富化系列充滿知識趣味的闖關活動。

歐亞水獺泳技高超。（台北市立動物園提供）

希望能在「溫馨」、「活力」、「健康」、「快樂」的氣氛中強化親子關係，培養運動的習慣，闖關過程中可以認識臺灣本土的動物，了解牠們在真實世界裡的生存危機，親子攜手為野生動物營造友善的生活環境。

幫媽媽按摩，讓辛苦一整年的媽咪輕鬆一下！（台北市立動物園提供）

「媽咪4大運」活動將於5月13日（星期六）上午10點鐘，在動物園「臺灣動物之美保育牆」前熱鬧展開，由臺北市世界大學運動會吉祥物「熊讚」帶領大家唱跳熱身，之後就可以領取集章卡，陪媽媽體驗闖關活動。

8個關卡計有「王牌大投手（臺灣獼猴）」、「穿山甲挖挖挖」、「頭好撞撞（梅花鹿）」、「寶貝嗅嗅（臺灣野豬）」、「跳跳小雲豹」、「水獺偵查線」、「翻轉食盤（黑熊）」及「寶貝好身手（臺灣野山羊）」等動物陪伴大家歡度假期，內容精采有趣，等你來挑戰唷！

(中時電子報)