「北港媽祖悠遊卡」加碼發行多少？下午擲筊決定

「北港媽祖悠遊卡」到底要發行多少張，交給媽祖來決定！悠遊卡公司4月12日發行的1萬張「北港媽祖悠遊卡」，上市3天銷售一空，讓很多買不到的民眾相當失望。為了不讓「北港媽」信眾們失望，悠遊卡公司決定於今（12）日下午3時，由董事長林向愷率同仁和北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人一同擲筊，向媽祖請示追加發行的數量。

悠遊卡公司配合一年一度的重大盛典，推出丁酉年媽祖生紀念版的「北港媽祖悠遊卡」，內附過爐加持的朝天宮特有「平安符」，讓沒辦法到場迎媽祖的朋友們，也能一同擁有媽祖護持。

「北港媽祖悠遊卡」在4月12日發行1萬張後就已在短短數天內銷售完畢，為了讓信眾們都能擁有媽祖神力護佑的悠遊卡，悠遊卡公司特別和北港朝天宮商量一起來擲筊，向北港媽請示北港媽祖悠遊卡追加的數量。

悠遊卡公司表示，悠遊卡不但可以搭車，在超商和許多店家都能快速付費使用，回朝天宮拜拜添購香油也能在機器上直接付款，是非常方便的支付工具。這次追加的版面為媽祖生的紀念卡是以「北港媽祖」尊嚴慈祥的神像做版面，閃耀晶亮的版面象徵媽祖慈愛、神力遠播，添上平安符的加持，隨身攜帶在身上，出入保平安，時時得到媽祖護佑。

北港朝天宮起源於清朝康熙年間，歷史悠久、古樸靈驗，信眾遍布全台及世界各地，是許多民眾心靈寄託與信仰的中心。宗教信仰一直是人們內心重要的一環，今年4月推出的「北港媽祖」悠遊卡，希望擁有的信眾們都能在媽祖的保佑下享受到悠遊卡於全台各地的便利使用環境。

(中時)