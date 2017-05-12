「北港媽祖悠遊卡」加碼發行多少？下午擲筊決定
「北港媽祖悠遊卡」到底要發行多少張，交給媽祖來決定！悠遊卡公司4月12日發行的1萬張「北港媽祖悠遊卡」，上市3天銷售一空，讓很多買不到的民眾相當失望。為了不讓「北港媽」信眾們失望，悠遊卡公司決定於今（12）日下午3時，由董事長林向愷率同仁和北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人一同擲筊，向媽祖請示追加發行的數量。
悠遊卡公司配合一年一度的重大盛典，推出丁酉年媽祖生紀念版的「北港媽祖悠遊卡」，內附過爐加持的朝天宮特有「平安符」，讓沒辦法到場迎媽祖的朋友們，也能一同擁有媽祖護持。
「北港媽祖悠遊卡」在4月12日發行1萬張後就已在短短數天內銷售完畢，為了讓信眾們都能擁有媽祖神力護佑的悠遊卡，悠遊卡公司特別和北港朝天宮商量一起來擲筊，向北港媽請示北港媽祖悠遊卡追加的數量。
悠遊卡公司表示，悠遊卡不但可以搭車，在超商和許多店家都能快速付費使用，回朝天宮拜拜添購香油也能在機器上直接付款，是非常方便的支付工具。這次追加的版面為媽祖生的紀念卡是以「北港媽祖」尊嚴慈祥的神像做版面，閃耀晶亮的版面象徵媽祖慈愛、神力遠播，添上平安符的加持，隨身攜帶在身上，出入保平安，時時得到媽祖護佑。
北港朝天宮起源於清朝康熙年間，歷史悠久、古樸靈驗，信眾遍布全台及世界各地，是許多民眾心靈寄託與信仰的中心。宗教信仰一直是人們內心重要的一環，今年4月推出的「北港媽祖」悠遊卡，希望擁有的信眾們都能在媽祖的保佑下享受到悠遊卡於全台各地的便利使用環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。