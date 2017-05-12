安全入門 達人選擇 LUXGEN S3周延防護零死角

LUXGEN S3官網 提供

首購族購買人生第一輛新車，在過去都必須要妥協於入門車款陽春的配備。不過消費調查也顯示，首購族新手上路加上載的第一個人往往是自己的家人，因此安全配備在購車條件中，也逐漸成為價格一樣關鍵的因素。所以車線達人鄭捷就分析了市售國產車品牌的主被動防護安全規格，提供了入社會新手購車指南，其中LUXGEN S3就是一款翻轉「安全入門」的車款。

LUXGEN S3在產品定位上是一款cross sedan，雖然身形跟sedan一樣靈巧，但是在安全配備上可是跟crossover跨界車型一樣周到。就先從基本的談起，TPMS胎壓偵測系統已經是法規明定的標配，LUXGEN S3也標配了6具安全輔助氣囊。並且在ABS的部分，電子化的剎車系統現在都是透過訊號的傳遞來讓系統作動，所以現在ABS系統已經可以不只防止鎖死，加上EBD電子煞車力分配、BAS煞車輔助與BOS煞車優先三套電子科技，可以更精確的讓每一個輪胎都有適當的制動力來防止打滑情況發生，在緊急狀況下更能有效縮短剎車距離，讓剎車安全更得心應手。

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另外，在動態安全的部分，相當重要的ESC動態穩定系統(尊爵型以上)，能夠降低車輛失控風險，並且LUXGEN當家的智慧科技結晶Active Eagle View+ 360度環景影像系統，並且附上附自動偵測功能，以及雙側防撞監測系統、side View+車側影像輔助、3D X-View+智慧3D影像輔助等，完全的消除了行車的盲點區域，不管在甚麼樣的道路上變換車道，或是路邊停車，窄巷倒車，路口迴轉等，360度的防護並隨時偵測提醒，省去了車主抬頭四周張望的慌張感，只要專注在車輛行進方向上即可。

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而一般女性駕駛在行駛窄巷或停車時，總會感到後照鏡不夠用，無法徹底掌握周邊狀況往往令她們感到不安，此時就有賴車上標配的Active Eagle View+ 環景影像系統，它擷取車身四個方位各2公尺範圍景物，顯示於螢幕上，有六支眼睛幫你看顧，障礙物零死角，停車、過窄巷再也不是難題。

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除了基礎的主被動安全防護，現在進口車也會配備HBB液壓煞車增壓系統與TCS循跡防滑系統兩套進階科技，LUXGEN S3也比照搭載，可讓ABS剎車與ESC動態穩定系統的功能更加延展，確保LUXGEN S3能讓首購族在成熟的防護系統下，享受到雙向安全：自身安全、環境安全的行車環境。而S3也具備超大後座空間，首購族要邀請三五好友也是相當便利，舒適的乘坐體驗包含33個貼心空間，安全也貼心，是LUXGEN S3的用心。

(中時電子報)