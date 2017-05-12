名籃球裁判馮同璋疑吸毒 緩起訴遭撤銷

知名資深籃球裁判馮同璋，前年因吸食安非他命被逮，台北地檢署考量他認罪，予以緩起訴，期限2年，期間須向觀護人室報到驗尿；但檢方日前發現他的尿液疑呈毒品反應，今天正式撤銷馮的緩起訴處分，將馮改列毒品案被告，分案調查。

檢方日前曾經傳喚馮男出庭；但馮男否認吸毒，辯稱是因感冒吃成藥所致，檢方已將他的藥物送驗。檢方強調，若查出馮再次涉嫌吸毒，將依毒品罪起訴。

60歲的馮男，有30多年的籃球裁判資歷，是國內資深的籃球裁判，擁有中華民國籃球協會A級裁判資格，在國內籃壇頗具知名度。

馮男前年間因吸食安非他命被逮，北檢考量他已認罪，同意接受戒癮治療，給予緩起訴，期限2年；期間他須每月赴觀護人室報到驗尿。

但北檢觀護人發現，目前仍在緩起訴期間的馮男，尿液疑呈現毒品反應，傳喚他出庭說明，並查扣他服用的感冒成藥送驗。

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(中時)