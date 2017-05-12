MLB》光芒金手套離譜失誤 一壘打變清壘打

光芒凱麥爾出現離譜失誤，讓打者的一壘打變成清壘打。(美聯社)

即便在滿壘情況，滾地一壘安打最多送回兩名跑者，但光芒12日迎戰皇家卻出現罕見現象，8上皇家的梅瑞菲德(Whit Merrifield)擊出中外野滾地安打，光芒連兩屆金手套中外野凱麥爾(Kevin Kiermaier)竟發生離譜失誤，讓梅瑞菲徳靠這支安打，一路奔回本壘得分，最後光芒也0比6慘遭完封。

此役比賽前段，光芒還僅以0比1落後，沒想到8上他們卻失守，讓皇家靠S.裴瑞茲(Salvador Perez)和邦尼法西歐(Jorge Bonifacio)兩支二壘安打擴大領先為4分。此時皇家二壘有人，梅瑞菲德又補一記中外野滾地安打，球不深遠也不難處理，凱麥爾迅速向前試圖阻擋失分，但竟漏接，讓球一路滾到全壘打牆前。

梅瑞菲德見機不可失，快馬加鞭直奔本壘，攻得皇家第6分。凱麥爾連同這次失誤，已經是他與皇家四連戰中的第3次出現這種離譜失誤，慘的是他3場出現失誤，最後球隊都以輸球收場。曾於2015、2016年蟬連美聯外野金手套獎的他，今年打37場失誤4次，比去年整季打104場僅失誤2次多了兩倍。

「這是很糟糕的四天。」凱麥爾無奈的說，當時應該要把手套放到地上，但他卻沒做好，導致這小聯盟等級的失誤，自己也對表現很不滿意，「老實說，我也不知該怎麼解釋這一切，這感覺很怪，但我需要搞清楚到底哪裡出問題。我並不擔心，我得努力做得更好，這是生涯中很糟糕其中一次經歷！」

凱麥爾本季至今打擊率2成07，寫下生涯新低，不過他向來守優於攻，如今卻連守備都失常，讓光芒總教練凱許(Kevin Cash)直呼意外。不過凱許認為，無論是投球、打擊或是守備，都會碰到撞牆期，「如果能找到他(凱麥爾)的問題，也許走過這段路，對他而言會是件好事。」

(中時電子報)