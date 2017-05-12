台灣骨科科技勝出 阿逗仔相招來台換關節
台灣參加WHO（世界衛生組織）受挫，但民間醫療實力卻備受國際肯定；中國醫藥大學附設醫院發展醫療機器人輔助「客製化關節置換術」已造福80多位退化性關節炎病患，患者口耳相傳下，甚至有多名外籍人士專程來台手術；13日在即將登場「兩岸骨科新科技論壇」中，中國附醫骨科部主任許弘昌也將親自進行示範手術。
「年齡」是退化性關炎最強的危險因子，經統計台灣有七成患者是65歲以上的高齡族群，而置換人工關節是長者但重做勇腿一族的機會。
籍由高科技，骨科醫師利用醫療機器人利用導航輔助，3D列印技術及機器人手臂等先進科技，讓關節置換手術走向微創、精準、客製化，有效縮短恢復期。許弘昌說，中國附醫自2014年底開始將之運用在臨床治療上，已累積80例成功經驗，更有外籍人士千里迢迢到台灣接受治療。
在越南從事大貨車司機的畢姓婦女，長年搬重物，才42歲右膝關節磨損嚴重，走幾步路就會痛，日前經親友介紹來台接受手術，術後當天可下床，休息10天後又回到越南繼續卡車人生；還有一名64歲日本宮姓男士深受退化性關節炎所苦，其友人在台手術後，恢復良好，讓他特別飛來台灣接受治療。
許弘昌解釋，該院使用專為關節置換手術所設計的互動式機器人手臂系統，提供骨科醫生進行手術規劃，先以3D列印製作最適合病人的人工膝關節尺寸也摸擬擺放位置。在手術當中透過立即的3D導航精準置放，達到真正的「客製化膝關節置換術」。連難度較高的髕骨股骨關節面也能準確地磨除受損的範圍。
其優點是傷口小、精確度高且能大幅保留健康骨骼，讓病人在術後很快就能自然地活動膝關節。
中國附醫13日將舉辦的海峽兩岸骨科新科技論壇，中國大陸各省市醫院醫師跨海來台學習，會中許弘昌將進行示範手術，讓更多醫師即時觀摩手術的執行，未來可造福更多患者。
(中時)
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