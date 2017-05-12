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受油價禁令影響 阿聯酋航空利潤大減8成

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A380
阿聯酋航空旗下現役的超大型客機A380。（達志影像/Shutterstock）

據半島電視台（Al Jazeera）報導，以杜拜（Dubai）為基地、全球知名的阿聯酋航空（Emirates airline）日前公布去年度財報，令外界驚訝的是，一向賺錢的它，卻在去年總利潤大減82.5%，航空業務淨利從前年的19億美元（約577億台幣），暴跌剩下3.4億美元（約103.2億台幣）。阿聯酋航空集團執行長艾哈邁德·阿勒馬克圖姆（Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示，「去年對航空業而言，絕對是高挑戰的一年，從英國脫歐起，一連串包含美元走強、歐洲恐怖攻擊再起和美國官方航空禁令等，再加上新總統川普（Donald Trump）對中東的不友善，都讓阿聯酋航空面臨極大的壓力和挑戰。」

成立於1985年的阿聯酋航空，當初是在杜拜王室支持下成立，擁有龐大資本為後盾，發展之初以價格戰擠下原先的霸主海灣航空（Gulf Air）。1990年代起，成為全球成長幅度最快航空公司，並率先在機上所有座位上安裝娛樂設備。在廣體777客機服役後，阿聯酋航空購入大批777機型，作為旗下機隊的主力，而仍在擴張航線的他們，為了長途和超長程航線，截至今年2月為止，已添購目前最大機型A380共92架，成為全球最大的A380機隊。

阿聯酋航空
阿聯酋航空機組員極具特色的服裝和帽子。（達志影像/Shutterstock）

Ahmed bin Saeed Al Maktoum
阿聯酋航空集團執行長艾哈邁德·阿勒馬克圖姆殿下。（圖/美聯社）

但在財報數據中，阿聯酋航空去年度的載客人數達到歷史新高，成長幅度達到8%，總載客量為5,610萬人次，也相對讓其燃料成本上升6%，全年「燒掉」約57億美元（約1,730.7億台幣）的成本。對此，英國航空雜誌主編艾倫（Alan Peaford）表示，「在全球航空普遍供應過剩的情況下，阿聯酋卻能維持平均7成5的載客量，實屬難能可貴。但近年來，他們花太多力氣在添購新機上。」艾倫認為，雖然對疲軟的航空製造業來說，阿聯酋的投資是少見的活水，但仍希望他們能專心在拉高載客量上，別再讓高成本壓垮公司。

(中時電子報)

文章來源：Emirates airline profits plunge 82.5% in past year

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關鍵字：阿聯酋航空中東杜拜美元油價
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