王景玉殺害小燈泡 一審逃死判無期

小燈泡命案，士林地院依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，王的律師(圖左)離開時不發一語。（李文正攝）

斬殺小燈泡凶嫌王景玉一審逃過死刑。（圖/本報資料照片）

台北內湖女童小燈泡命案，士林地院今天(12日)上午宣判，依成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪明確，依照兩公約對於精神病患不得判處死刑，判決無期徒刑，褫奪公權終身。

王景玉到庭聆聽宣判，面無表情，低頭看著桌面，偶而將眼神移到檢察官的位置，燈泡母以及律師都沒有到庭。

兇嫌王景玉的父親今天早上電話採訪時說，語氣冷靜地說：「不管他，法官有法官自己的看法。」隨即掛上電話不願回應其他問題。

去年3月28日上午11點多，劉姓4歲女童（小燈泡）騎學步車行經內湖區環山路，遭到王景玉持剁刀攻擊，將小燈泡的頸部切23刀，當場身首異處，案經檢察官建議求處極刑，在5月23日起訴，士林地院開庭審理，經慈濟大學專家教授陳若璋鑑定，認為他在行凶時，對於割頸的行為，冷漠、沒有感覺，殺人對他而言，其實與切東西一樣。

王經過2次鑑定，都認為患有思覺失調症，智商68分，但檢方的精神鑑定，認為他能將機車騎回家擺放、尋找弱小女童，顯示犯案時舉有思覺能力，檢方因而求處極刑。法院囑託的鑑定人則認為，王病識感低，就算治療，未來再犯風險高。

王曾在開庭審理間，2度下跪道歉，王嫌的父親要他道歉，跟家屬說對不起，但燈泡母第一次看到王嫌時，表示現在談道歉還太早，第2次面對王下跪，並沒有直視王嫌。另外，修復式司法部分已經暫停。

(中時電子報)