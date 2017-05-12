MLB》皇家墊底 卻出投手雙冠王

皇家左投瓦加斯。(美聯社)

(10:56 補充瓦加斯昔日戰績與傷痛史)皇家今天作客光芒主場，雙方演出精彩投手戰，前7局皇家只以1比0領先，但8局上攻下5分大局，終場以6比0獲勝。左投瓦加斯(Jason Vargas)，先發7局，只被敲出3安，投出4三振、1保送，摘下第5勝(1敗)，賽後暫時並列大聯盟勝投王，另以自責分率1.01，傲視群雄。

34歲的瓦加斯，生涯在大聯盟有3季超過10勝，2012年在水手投出14勝；2014年為皇家貢獻11勝，自責分率3.71。但近2年傷痛纏身，前年左手肘韌帶受傷，去年左肩手術，今年終於繳出代表作，主投44.2局，被敲33安，送出39三振，只有8保送，每局被上壘率(WHIP)僅0.95，7次先發已摘下5勝。

光芒今推岀歐多瑞希(Jake Odorizzi)應戰，先發6局，被敲4安，被敲陽春炮失分，表現精彩，可惜吞下本季第2敗(2勝)，自責分率2.61。皇家贏球後，戰績13勝21敗，在美國聯盟中區墊底；分區倒數第二是白襪，兩隊有3.5場勝差。

(中時電子報)