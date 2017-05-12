林奕含今告別式 雙親與陳星是否現身引關注

林奕含（左）告別式今天舉行，外界關注陳星動態。(圖片／翻攝自林奕含臉書&取自網路)

年僅26歲的才女作家林奕含自殺離世，預計今天上午11點在台北市立第二殯儀館舉行告別式。事件發生以來，始終「神隱」的林家雙親，以及被外界指是「狼師」的陳星是否現身，各界都在關注。

據傳林父林母將從台南北上送女兒最後一程。林奕含4月27日在台北住家內上吊自殺後，林父、林母透過出版社發出聲明，指女兒小說《房思琪的初戀樂園》內容，是女兒親身經歷，並指年輕時與1名補習班名師發生一段不堪往事，成為她一輩子揮之不去的夢靨。

之後各界進行肉搜，網路傳聞、高市議員直指補教國文名師陳星就是「狼師」。陳星9日發出聲明，坦承與林奕含交往過2個多月，但否認自己是狼師。

台南地檢署9日證實已傳喚陳星到案，搜索其住處並帶回物證。但檢察官以傳票通知林奕含家屬到署說明協助調查，家屬仍以辦理喪事為由請假未到庭。

由於林家父母以及陳星，目前為止都只透過出版社、友人等管道對外發聲，因此今天林奕含告別式，各界都在關注他們是否現身。

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(中時電子報)